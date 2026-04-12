好想去台灣！陸擬重啟滬閩赴台自由行 網友喊話：開放更多城市

在國民黨主席鄭麗文今（12）日即將結束此次訪陸行之前，中共中央台辦12日發布10項兩岸交流合作政策措施，其中「恢復上海、福建居民赴台個人遊試點」隨即引發大陸社群平台熱議，不少大陸網友開心高喊：「迫不及待想去玩幾天了」，但更多人不滿為何只開放上海、福建兩地，呼籲應開放更多城市也能到台灣自由行。

據新華社，應中共中央和總書記習近平邀請，鄭麗文率團於4月7日至12日來大陸參訪，習近平會見鄭麗文並發表重要講話。而為推動兩岸關係和平發展、增進同胞親情福祉，經商有關部門，中共中央台辦12日授權發布多項相關政策措施，內容涵蓋兩岸政治溝通機制、青年交流、基礎設施互聯互通、農漁產品與食品貿易便利化、文化影視交流，以及旅遊往來等。

不過，其中，最引人注意的措施，包括「推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化」，以及「推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊試點」。消息一出，在大陸社群平台微博引發大量討論。

不少大陸網友對恢復自由行表示期待，有人留言稱「好想去台灣自由行啊」「趕緊的，我迫不及待想去玩幾天了」；「希望成都能開放，還想再去」。還有人說，「能不能加上南京」「廣東離福建這麼近也不考慮一下嗎」「你們把北京帶上啊啊」。

不過，有大陸網友質疑「浙江為什麼不行」，也有人留言指出「誰做主？」「說的好像KMT（國民黨）能做主這事似的，有些人一天到晚活在幻覺」。另有網友認為短期內局勢不會有大變化，留言稱「基本上短期內不會梧桐（意指武統）了」，「忽然又友好起來了」。另有網友回憶過去政策，指出此前曾開放福建省赴金門、馬祖旅遊，以及上海居民赴金門馬祖遊的安排，但實際執行情況不一，表示需觀察後續細節與落地進展。