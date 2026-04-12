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關係升溫 韓駐陸大使赴習近平之父習仲勳陵園拜祭

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
自南韓總統李在明上任來，中韓關係持續升溫，南韓駐陸大使盧載憲近日到陝西省訪問期間，還前往中共總書記習近平父親、中共元老習仲勳的陵園拜祭。圖左為南韓駐中國大陸大使盧載憲，圖右為中共陝西省委書記趙一德。圖／截自陝西衛視
自南韓總統李在明上任來，中韓關係持續升溫，南韓駐陸大使盧載憲近日到陝西省訪問期間，還前往中共總書記習近平父親、中共元老習仲勳的陵園拜祭。圖左為南韓駐中國大陸大使盧載憲，圖右為中共陝西省委書記趙一德。圖／截自陝西衛視

南韓總統李在明上任後，中韓關係持續升溫，南韓駐中國大陸大使盧載憲近日赴陝西省參訪，期間甚至還前往中共總書記習近平父親、中共元老習仲勳的陵園拜祭，並參觀設有「習仲勳同志生平陳列展」的關中革命紀念館。

南韓駐中國大陸使館微博10日發布消息稱，盧載憲4月9日至4月10日訪問陝西。訪問期間，盧載憲與中共陝西省委書記趙一德舉行會見並共進午餐。盧載憲還先後訪問南韓光復軍第二支隊舊址標識紀念公園、西安三星半導體工廠、習仲勳陵園及關中革命紀念館，並赴富平縣考察三星助力的鄉村振興項目。習近平即為陜西富平人。

南韓駐中國大陸使館還提及，此次訪問由在華韓國企業和南韓駐西安總領事館有關人員陪同，並稱大使館將繼續致力於擴大韓中地方合作示範成果，推動韓中戰略合作關係邁向更高水準。

港媒《明報》指出，南韓駐中國大陸使館曾大單獨發帖介紹盧載憲祭掃習仲勳陵墓，並「稱習仲勳為『中國改革開放時期主要領導』」。報導稱，「該帖文（貼文）目前已被刪除」。

公開資料顯示，習仲勳，1913年10月15日出生於陝西富平，次中共早期重要領導人之一，曾任國務院副總理、中共中央書記處書記及全國人大常委會副委員長等職，為陝甘邊區革命根據地主要創建者之一。習仲勳於2002年5月24日逝世，官方之後在富平縣修建了習仲勳陵園。

此外，新華社去年5月曾報導，關中革命紀念館位於陝西省富平縣，於2025年5月24日正式開館。紀念館設有「關中新民主主義革命歷史展」「習仲勳同志生平陳列展」及「傳承紅色基因」等主題展區，透過文物、照片與場景復原等方式，呈現關中地區革命歷程與歷史事件，並展示習仲勳革命生涯及相關史料，同時記錄當地推動中國式現代化建設的成果。

另，據《陝西日報》，趙一德9日在西岸會見盧載憲一行時指出，中韓建交34年來，友好合作是兩國關係的鮮明底色。去年11月和今年1月，習近平與李在明兩度會晤並實現互訪，為中韓關係下一步發展把舵定向，規劃了新的藍圖。

趙一德表示，陝西與韓國歷史淵源深厚，近年來交流交往日益密切、合作基礎紮實。當前，陝西正深入貫徹落實習近平歷次來陝考察重要講話重要指示精神，堅定不移擴大高水平對外開放，深度融入高質量共建「一帶一路」大格局，奮力譜寫中國式現代化建設的陝西新篇章。

趙一德表示，中方願與韓方一道，認真落實兩國領導人達成的重要共識，進一步深化在經貿、科教、文旅、考古、航運等領域交流合作，為助力中韓戰略合作伙伴關係行穩致遠作出新貢獻。

南韓駐中國大陸使館微博10日發布消息指出，南韓駐華大使盧載憲9日至10日訪問陝西期間，參訪了南韓光復軍第二支隊舊址、西安三星半導體工廠、習仲勳陵園及關中革命紀念館，並考察富平縣鄉村振興項目。圖／取自南韓駐中國大陸使館微博
南韓駐中國大陸使館微博10日發布消息指出，南韓駐華大使盧載憲9日至10日訪問陝西期間，參訪了南韓光復軍第二支隊舊址、西安三星半導體工廠、習仲勳陵園及關中革命紀念館，並考察富平縣鄉村振興項目。圖／取自南韓駐中國大陸使館微博

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