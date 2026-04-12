中媒駁「伊朗只聽中國」揣測 曝否決涉荷莫茲草案細節

聯合國安理會近日表決巴林提出的涉荷莫茲海峽決議草案，中國、俄羅斯投了反對票，行使否決權，此後國外輿論有不少質疑「伊朗只聽中國」以及中國動機陰謀論的批評。央視旗下新媒體帳號「玉淵譚天」11日發長文駁斥這些揣測，中方考量有三，其中，該草案把伊朗定為衝突根源是扭曲事實，草案一旦通過就等於給其後續動武提供國際法背書，中國必須阻斷軍事行動「合法性」，制約美國繼續推動軍事升級的意圖。

「玉淵譚天」在文中指出，該草案鼓勵有關國家在荷莫茲海峽做出「防禦性行動」，包括為商船護航；同時要求伊朗立即停止對船舶的相關攻擊和阻撓等。草案的潛台詞之一，是把伊朗定為衝突的罪惡根源，顯然是完全扭曲了事實。這一輪衝突的起點是美國和以色列未經聯合國授權就對一個主權國家發動大規模軍事打擊，光去譴責一方顯然不公正。草案的潛台詞之二，是試圖為軍事行動披上合法外衣，實質上仍為美以軍事介入預留了空間。中方自然行使否決權。

但近段時間，所謂「美方相信是中國讓伊朗同意停火」、「伊朗只聽中國」的敘事開始盛行，並質疑中國動機。文中引述數位從事外交工作的專業人士駁斥稱，這種說法扭曲了整場衝突的根源，且妄圖刻意引導將停戰談和責任拋給中國，甚至擅自將中國拉入站隊名單。

中國社會科學院西亞非洲研究所政治研究室主任唐志超分析表示，中國本身就是荷莫茲海峽通航的高度依賴方，但最終選擇否決，恰恰體現了不偏不倚、兼顧各方利益的立場，主要出於三方面考慮：

第一，阻斷軍事行動的「合法性」：草案一旦通過就等於給後續動武提供國際法背書。第二，讓衝突回到問題根源：海峽安全本質源於美以對伊朗的打擊，衝突降溫，通航風險自然下降，不需要靠額外的軍事措施去「管理」。

第三，否定以武止亂的路徑：在如此敏感的水域增加軍事存在，只會加劇對立，讓局勢更複雜，反而不利於航行安全。

文中稱，投票結果出來後，作為參與草案擬定的提案方，巴林外交大臣、沙烏地阿拉伯代表都表示理解中方立場，充分說明中方的立場得到了尊重。 這份理解與克制，等於間接告訴美國，海灣國家支持停火。這在一定程度上制約了美國繼續推動軍事升級的意圖，也為各方調停創造了相對平靜的外部環境。

文中指出，解決問題的根本，還是盡快推動停火止戰。和平的答案，從來不在強權的軍事行動裡，而在對主權的尊重裡，在促膝長談的對話裡，在向戰亂說「不」的抉擇裡，「這也是中國行使否決權的答案」。