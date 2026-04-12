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陸出口硫酸 擬5月喊停

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

隨著中東戰爭引發原材料供應瓶頸，中國大陸擬自五月起停止硫酸出口，將衝擊本已承壓的金屬與化肥行業。

在農作物播種旺季臨近之際，大陸此舉意在優先保障國內供應化肥，但也將進一步收緊全球市場。硫酸供應趨緊預計將衝擊智利、剛果和尚比亞等主要銅生產國的採礦行業。

硫酸廣泛用於銅提取和磷肥生產原料，二○二五年全球硫酸貿易量預計達‌三千萬噸‌，中國大陸出口量約為‌四六四點九萬噸‌，占全球出口市場百分之十五，這一比重較往年進一步提升，主要得益於東南亞、南亞、非洲及南美等地區需求上升。

彭博引述知情人士報導，部分大陸硫酸生產商近期已接獲官方相關通知，一家大型買家也從大陸供應商處獲悉禁止大陸硫酸出口。此次限制措施將涵蓋大陸銅、鋅冶煉過程中產生的副產品硫酸。

自中東衝突爆發以來，硫酸價格持續上漲。荷莫茲海峽事實上被封鎖，阻斷來自中東的硫磺運輸，而硫磺是石油和天然氣煉製的副產品。中東地區供應全球約三分之一的硫磺；硫磺是生產硫酸的重要原料，廣泛用於銅提取和磷肥生產。

大陸近期多項行業會議和政策文件顯示，為保障春耕期間磷肥生產原料穩定，官方正推動硫酸企業‌主動縮減出口規模‌，並要求出口價格不得低於國內銷售價，防止資源外流。這一舉措是「保供穩價」政策在化工領域的延伸。

定價機構阿格斯率先披露相關出口限制，並稱措施可能持續至二○二六年底。大陸商務部尚未就此作出回應。

目前，智利市場硫酸價格已上漲。智利每年從大陸進口逾一百萬噸硫酸。作為全球最大銅生產國，智利約五分之一的銅產量依賴硫酸參與的加工工藝。阿格斯編輯馬婁指出：「若限制措施持續全年，智利將面臨比當前更高的價格壓力。」

諮詢公司ＣＲＵ分析師哈里森也說，在硫磺原料同樣緊缺的背景下，大陸供應的減少將難以被其他來源填補。

大陸商務部 非洲 大陸

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