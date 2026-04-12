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川習會前夕 美企代表團訪粵

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中美關係近年緊張，但民間往來依然。為紀念中美「乒乓外交」五十五周年，來自美國多地的青少年運動員昨天在河北石家莊外國語學校交流並展示手工藝作品。（新華社）
中美關係近年緊張，但民間往來依然。為紀念中美「乒乓外交」五十五周年，來自美國多地的青少年運動員昨天在河北石家莊外國語學校交流並展示手工藝作品。（新華社）

川習會即將於下月登場，美中貿易全國委員會（ＵＳＣＢＣ）近期率其成立以來規格最高、規模最大的企業代表團到訪廣州、深圳，進行經貿對接和交流活動。

美中貿易全國委員會於一九七三年在美國政府支持下成立，由二百七十多家在大陸發展業務的美國公司所成組成，長期推動中美關係發展和兩國經貿合作，本身定位為私營非營利協會。

新華社報導，美中貿易全國委員會四月八日至十日率企業代表團到訪廣州、深圳，企業代表來自寶僑、輝瑞、開利、嘉吉等數十家美國企業，涉及生物醫藥、資訊技術、金融、日用消費品等領域。

美中貿易全國委員會會長譚森表示，希望以今年ＡＰＥＣ非正式領袖會議為契機，將粵港澳大灣區的惠企政策和經商環境推介給更多美國企業。美中貿易全國委員會將繼續發揮橋梁紐帶作用，支持會員企業在粵長期發展。

「川習會」即將於下個月登場，香港「南華早報」指出，美國政府最高貿易談判官員一改以往慣例，在川習會舉辦前不會赴陸進行準備或討論相關成果。美國貿易代表葛里爾在接受外媒訪問時僅表示，與中方的前置準備會談將以線上方式進行。

不過雙方仍保持在經貿議題上的交流，ＵＳＣＢＣ除了率領大批企業代表團赴廣東訪問，大陸財政部副部長廖岷也在上月底於北京會見譚森。廖岷強調，中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏原則基礎上與美方發展雙邊經貿關係，希望美中貿委會繼續發揮好橋梁紐帶作用。譚森也提到，美國企業界高度關注擬建立的美中貿易投資合作機制。

北京 香港 美國

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