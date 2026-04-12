川習會前夕 美企代表團訪粵

川習會即將於下月登場，美中貿易全國委員會（ＵＳＣＢＣ）近期率其成立以來規格最高、規模最大的企業代表團到訪廣州、深圳，進行經貿對接和交流活動。

美中貿易全國委員會於一九七三年在美國政府支持下成立，由二百七十多家在大陸發展業務的美國公司所成組成，長期推動中美關係發展和兩國經貿合作，本身定位為私營非營利協會。

新華社報導，美中貿易全國委員會四月八日至十日率企業代表團到訪廣州、深圳，企業代表來自寶僑、輝瑞、開利、嘉吉等數十家美國企業，涉及生物醫藥、資訊技術、金融、日用消費品等領域。

美中貿易全國委員會會長譚森表示，希望以今年ＡＰＥＣ非正式領袖會議為契機，將粵港澳大灣區的惠企政策和經商環境推介給更多美國企業。美中貿易全國委員會將繼續發揮橋梁紐帶作用，支持會員企業在粵長期發展。

「川習會」即將於下個月登場，香港「南華早報」指出，美國政府最高貿易談判官員一改以往慣例，在川習會舉辦前不會赴陸進行準備或討論相關成果。美國貿易代表葛里爾在接受外媒訪問時僅表示，與中方的前置準備會談將以線上方式進行。

不過雙方仍保持在經貿議題上的交流，ＵＳＣＢＣ除了率領大批企業代表團赴廣東訪問，大陸財政部副部長廖岷也在上月底於北京會見譚森。廖岷強調，中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏原則基礎上與美方發展雙邊經貿關係，希望美中貿委會繼續發揮好橋梁紐帶作用。譚森也提到，美國企業界高度關注擬建立的美中貿易投資合作機制。