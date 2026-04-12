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桑切斯頻繁赴陸 拜川普之賜

聯合報／ 本報記者陳言喬

西班牙首相桑切斯又要來大陸了，桑切斯如此頻密的走訪中國大陸，還要拜美國總統川普之賜。

西班牙與美國「貌不合、神也離」，算是繼北美加拿大後，另一個與美國川普政府唱反調的歐洲國家。川普要歐洲各國把軍費調升至ＧＤＰ的百分之五，歐盟國家陽奉陰違、嗯啊推拖，但西班牙當出頭鳥，公然反對。川普打伊朗要北約配合出兵或提供軍事基地，桑切斯直接拒絕，並稱，這場軍事行動是極其嚴重的錯誤。

美、西關係愈來愈糟，有遠因也有近果。早在二○○三年伊拉克戰爭，西班牙跟隨美國派兵參戰卻惹來大麻煩，不僅引發全國性反戰浪潮，數百萬民眾走上街抗議。

二○○四年三月馬德里發生伊斯蘭團體主導的連環恐攻，導致一九三人死亡、二千多人受傷，自此，「不捲入中東戰爭」成為西班牙外交的隱形紅線。

近因，過去一年川普發動無差別的關稅戰，西班牙經濟、貿易和企業大臣卡洛斯．奎爾波曾表示，美國的關稅政策將影響到西班牙對美國出口產品的百分之八十，出口金額相當於約一四九億歐元（約五千五百億台幣）。而這當中影響受鉅的是橄欖油行業。

除了川普的關稅戰外，川普還推動其「唐羅主義」，綁架委內瑞拉總統馬杜洛，準備干涉巴西的選舉，收回巴拿馬運河。用軍事干預、經濟脅迫、政治操弄，清除拉美地區中的非美勢力的影響，意圖把拉美變成美國的專屬後花園。

此舉嚴重侵害了西班牙的利益。中南美洲曾是西班牙的殖民地，三十三個國家中有十九個國家以西班牙語為官方語言，三點五億人說西班牙語。西班牙帶來的天主教文化、法律體系、社會傳統、投資興業早已深入各國。

截至二○二五年，西班牙在拉美的累計投資超過一兆美元，是中南美地區第一大外資來源國，遠超美國，遍及銀行、電信、能源、消費、服務業等領域。而「唐羅主義」就是要逐一清除西班牙的勢力。

西班牙當然要反抗，面對美國的進逼與蠶食，西班牙看中大陸穩定且持續的政策，進一步與大陸合作，更多是著眼分散風險、對沖美國壓力下的選擇。

外交 美國 大陸

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