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西班牙首相四年四訪中國 兩國迎親密期

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
西班牙首相桑切斯對中國大陸展開一連四天的訪問。圖為他三月在一場新聞發布會上批評美國對伊朗的軍事行動是「極其嚴重的錯誤」。（新華社）
西班牙首相桑切斯對中國大陸展開一連四天的訪問。圖為他三月在一場新聞發布會上批評美國對伊朗的軍事行動是「極其嚴重的錯誤」。（新華社）

西班牙首相桑切斯十一至十五日到中國大陸進行正式訪問，這是他四年內第四次訪華，也是繼去年十一月西班牙國王費利佩六世訪華後，不到半年再有西班牙政要到訪。桑切斯此訪將加深與大陸在包括電動汽車、農產品、清潔能源等方面的合作。

桑切斯此次是應大陸總理李強邀請再次訪問，預計大陸國家主席習近平將與桑切斯舉行會見，李強也將與桑切斯舉行會談。

四年來，桑切斯訪華四次，這還不包括二○二二年十一月與習近平在印尼峇里島（Ｇ二十）的雙邊會見，以及二○二一年五月，與習近平的電話交流。

路透報導，這種在短時間內頻繁訪華的舉動，在歐洲國家領導人中實屬罕見，說明西班牙與中國大陸關係正走入親密期。

桑切斯先前已表示，應將對華訪問常態化。

西班牙國家報報導，西班牙首相府指出，此次訪問的核心目標在於加強與中國的政治聯繫並鞏固互信，隨行人員包括了首相夫人戈麥斯及外交大臣阿爾瓦雷斯及多名商界代表隨行。

經貿議題將是本次訪問的重頭戲，預計將圍繞吸引中國投資、推動再生能源合作、電動汽車，以及擴大西班牙優質農產品對華出口等領域與中方展開深入探討。

尤其在應對伊朗問題引發的石油危機中，西班牙長期重視的太陽能、動力電池等新能源產業進一步合作。

此外，兩國領導人也將針對文化、教育及科技等領域的雙邊合作交換意見，並就全球治理、氣候變遷與多邊主義等具備國際影響力的議題進行戰略溝通。

中國目前是西班牙在歐盟外的第一大貿易夥伴，二○二五年中、西雙邊貿易規模超過五百五十億美元（約一兆七千億台幣），西班牙橄欖油、火腿等農產品對華出口激增。

同時，西班牙迫切希望吸引中國投資以助力綠色轉型，如寧德時代四十一億歐元（約一千五百億台幣）電池廠、奇瑞巴塞羅那基地等項目。

報導分析認為，在歐盟內部對華立場趨於分化的背景下，西班牙正積極展現出一條務實且自主的路線，試圖在維持跨大西洋夥伴關係的同時，將進一步擴大與中國的經濟合作空間。

大陸 西班牙 習近平

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