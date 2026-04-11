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中日航班大幅縮減 3月53條航線取消全部航班

中央社／ 台北11日電

日本首相高市早苗的「台灣有事」說法引發北京高度不滿背景下，兩國間航班持續大受影響，陸媒報導，3月共有53條中日航線取消全部航班，與2月相比，取消數量進一步增加。

第一財經日前引述最新統計報導，3月中國赴日本航線共有2691個航班取消，取消率49.6%，取消率比2月增長1.1個百分點。

在眾多航線中，以北京大興國際機場往返大阪關西機場的航班削減最為嚴重，全月125個航班全部取消，取消率達100%。北京大興機場也因此成為3月赴日航班取消量最多的中國機場。

高市早苗去年11月在國會發表「台灣有事」言論後中日關係惡化，中國政府隨後呼籲國民暫時避免前往日本。今年以來更數度以日本治安不佳、地震頻繁為由，呼籲中國公民「近期避免前往日本」。

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