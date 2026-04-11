中日航班大幅縮減 3月53條航線取消全部航班

4月3日，一篇僅50多字的新華社通稿，把5個月沒露面的中共中央政治局委員、新疆自治區前書記馬興瑞涉及的案件向天下宣告。馬興瑞不再是中共的「同志」，而他的罪狀和犯罪事實，居然不是「由中央政治局、中共中央審定」而發出。這說明馬興瑞案已「靴子落了地」，和他相關的案件也已查明，案件進入收尾階段。過去幾個月中，馬興瑞的下屬、同僚、提拔過的部屬已有多人落馬，引發政治觀察家矚目，但整件事情，據傳與去年一場他參與的飯局有關。

2026-04-11 09:00