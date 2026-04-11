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鄭習會強調「兩岸和平」 陸委會：絕非「躺平」或靠妥協主權

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
中華亞太菁英交流協會11日上午舉辦「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視座談會」，陸委會副主委沈有忠（右2）與會。記者陳宥菘／攝影
中華亞太菁英交流協會11日上午舉辦「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視座談會」，陸委會副主委沈有忠（右2）與會。記者陳宥菘／攝影

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平10日在北京會晤，雙方皆強調兩岸和平。陸委會副主委沈有忠11日出席一場座談會表示，和平絕非「躺平」，更不是靠妥協來傷害國家主權。真正的和平要靠實力嚇阻，才能讓中共的軍機軍艦擾台不再成為有效手段。

中華亞太菁英交流協會11日上午舉辦「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視座談會」，沈有忠在會前接受媒體聯訪時，做出上述表示。

沈有忠指出，武力脅迫台灣進行政治談判，一直是中共慣用的手法，即便表面上釋放和平訊息，但仍不間斷地使用武力壓迫，這點在未來恐怕都不會改變。他強調，和平是每個人都想要的，但和平不是「躺平」，更不是靠妥協來傷害國家主權，真正的和平要靠實力與嚇阻，才能讓中共的軍機軍艦擾台不再成為有效手段。他並預判，今年中共軍機艦擾台、圍台軍演及島鏈擴張都不會減少。

對於鄭習會的可能國際效應，沈有忠指出，中共過去的敘事一直想把兩岸問題「內政化」，形容成家務事。如果台灣內部也出現配合這種說法的聲音，會讓日本、美國等盟友認為介入台灣問題有所疑慮。他說，鄭習會後，政府將加緊與美方進行政策溝通，釋放「正確訊號」，表明台灣會持續與美、日等民主國家站在一起。

陸委會主委邱垂正10日晚間召開臨時記者會回應鄭習會，並預判在鄭麗文訪團回台前夕，中共會有惠台措施「大禮包」。沈有忠補充表示，中共一方面利用「習鄭會」對台灣內部釋放利多，另一方面又明顯干預政府運作，軍購預算能拖就拖，甚至連總預算都想癱瘓。

他說，從2005年「連胡會」以來，無論是農漁產品、觀光或陸客陸生議題，對中共來說都是「隨時可放、隨時可收」的政治工具。過去很多農漁民或觀光業者投入大量成本，結果中共說斷就斷，導致大家血本無歸，台灣同胞必須具備風險意識，千萬不要落入這種「養、套、殺」的陷阱。

這次座談會以「習鄭會」為名，而非「鄭習會」，沈有忠說，從鄭麗文出發前的安排，到10日會晤談話，都可以清楚看到一切都是由中共、習近平主導，國民黨只是配合，稱呼為「習鄭會」更能彰顯這種主從關係。

國民黨 兩岸 北京

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