人民日報評兩岸：社會制度不同 不應成為煽動對抗工具

「鄭習會」落幕後，中共中央機關報「人民日報」11日發表署名「鍾一平」的評論文章稱，「兩岸一家親」，社會制度不同，不是搞分裂的藉口，更不應成為煽動對抗的工具。

人民日報報導，時隔10年，國民黨主席再次率團訪問中國大陸，「是新形勢下國共兩黨交流對話的重要一環，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸同胞共同願望，符合中華民族根本利益。」

文章認為，國共兩黨加強交流對話，對於維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展，具有重要意義，並稱「一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。」

文章還說，社會制度不同，不是搞分裂的藉口，更不應成為煽動對抗、歪曲認同的工具。相互尊重、加強交流、深化融合，兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好台灣問題，一定能夠推動兩岸關係向前發展。

文章稱，「兩岸一家親，親望親好。沒有人比我們更希望兩岸關係好，希望台灣同胞能過上和平、安寧、富足的好日子。但對於任何『台獨』分裂行徑，我們絕不容忍、絕不姑息，必將予以迎頭痛擊。『台獨』帶不來和平與繁榮，而家和才能萬事興。」

文章指出，此次「習鄭會」釋放了一個重要信號，即在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，「中國人要幫中國人，我們歡迎任何有利於兩岸關係和平發展的主張，會盡力去做任何有利於兩岸關係和平發展的事。」

文章最後說，只要兩岸民眾「不斷增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，相向而行，堅定守護中華民族共同家園，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興，就一定能把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。」