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乒乓外交55週年 習近平籲青年推動中美關係

中央社／ 台北11日電
中共中央總書記習近平。 圖／新華社
中共中央總書記習近平。 圖／新華社

今年是中美「乒乓外交」55週年，中國國家主席習近平昨天向相關活動發出賀信表示，希望兩國各界人士、特別是青年一代為推動中美關係穩定、健康、可持續發展作出新貢獻。

1971年美國桌球隊應邀訪問中國，打破中美關係「堅冰」，稱為「乒乓外交」。綜合官方新華社、澎湃新聞等陸媒報導，中美「乒乓外交」55週年紀念大會10日在北京舉行，習近平向紀念大會暨中美青少年體育交流系列活動啟動儀式發出賀信。

習近平指出，55年前中美老一輩領導人重新開啟兩國人民友好往來的大門，成就了「小球轉動大球」的歷史佳話。今天兩國青少年再續「乒乓情緣」，展開體育交流系列活動，對於推進中美友好事業很有意義。

習近平強調，中美關係的根基由人民澆築，未來靠青年創造，希望兩國各界人士、特別是青年一代從歷史中汲取智慧和力量，在交流合作中相知相親，在互學互鑑中攜手前行，共同拉緊友誼紐帶，為推動中美關係穩定、健康、可持續發展作出新貢獻。

據報導，當年參與「乒乓外交」的3名美國運動員以及來自美國各地的150餘名青少年運動員及各界代表出席了紀念大會。

習近平

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