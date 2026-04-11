近3年查獲311人偷渡來台 陸籍去年較前年增2.2倍

針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海所引發的國安疑慮，立法院外交及國防委員會下周一邀部會報告並備質詢，內政部送抵立院書面報告指出，近3年查獲偷渡來台共311人，為確保國境安全，全面整合警政署、移民署及海洋委員會海巡署情資，並提出四大策進作為，針對監偵盲點與偷渡熱點加強查察，去年底修條文已報行政院審查。

立法院外交及國防委員會下周一邀國安局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」。

書面報告指出，經統計，近3年內政部查獲偷渡來台的外來人口計311人；其中大陸地區人民計54人，外籍人士計257人。根據數據資料顯示，外國籍人士2023年計109人、2024年86人、2025年62人，逐年遞減；反觀大陸地區人民2023年計16人、2024年9人、2025年增至29人，光是前年到去年就增2.2倍。

內政部表示，警政署及移民署定期參與「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」，透過跨機關情資整合與即時聯繫機制，利協助海洋委員會海巡署防堵偷渡等不法活動，確保國境安全與社會治安。查獲大陸地區人民偷渡案件，是透過民眾檢舉或員警執行巡邏、臨檢等勤務，於查證當事人身分時，才發現偷渡，依違反入出國及移民法第74條「未經許可入境」偵辦。

另，內政部指出，移民署針對經收容替代的大陸偷渡犯已強化監控作為，包括每日須接受該署專勤隊電話聯繫，每3日須至專勤隊報到，且受明確告知「不得接受採訪」、「離轄前須報備同意」及「不得進入重要軍事設施及國家安全、軍事機關等相關管制區域」等規範；另該署均視個案（包含外國人及陸人）評估風險，必要時，指定居住於適當處所，強化監控管理。

內政部表示，移民署已於2023年修正入出國及移民法，明定違反收容替代處分者可再次收容。為強化管理，去年底再研修增訂「涉有危害國家安全之虞者再次收容」等修正條文草案，目前已陳報行政院審查中。現行大陸偷渡犯如於收容替代期間違反相關法令，移民署將依現行台灣地區與大陸地區人民關係條例規定再收容，若有個案爭議，將依情節函請陸委會解釋後，依法續處。