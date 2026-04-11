朝中社：金正恩表示朝中深化交往加強協調對當前地緣情勢非常重要

據朝中社報導，朝鮮勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩10日會見了大陸外交部長王毅。金正恩指出，為維護共同利益、推動雙邊關係多面向永續發展，朝中兩國進一步深化多層級交往接觸、加強相互支持協調，這從當前國際地緣政治情勢和兩國長遠戰略利益角度來看非常重要。金正恩並闡述勞動黨和朝鮮政府對共同關心的地區及國際情勢問題的立場。

金正恩並強調，勞動黨和朝鮮政府完全支持中國黨和政府根據「一個中國」原則，為實現國家的領土完整、建立公平正義的多極世界所採取的一切對內外政策。

報導稱，朝鮮勞動黨中央委員會政治局委員、黨中央委員會書記兼國際部長金成男，中國駐朝鮮大使王亞軍和大陸外交部副部長華春瑩會見時在座。

報導稱，金正恩與王毅熱情會面並親切地互致問候，在同志友好氣氛中進行了交談。王毅轉達了大陸國家主席習近平的問候。而金正恩同對此深表謝意，並囑咐托王毅向習近平轉達自己的問候。

報導稱，王毅表示了中國黨和政府根據兩國人民的願望和利益，發展好按照中朝兩國最高領導人去年９月在北京舉行會晤和會談並達成的重要共識迎來新發展局面的中朝友好關係的堅定立場和地區及國際問題的看法。

金正恩則重申,最珍惜、最優先重視並進一步鞏固發展以社會主義為核心的朝中友好關係，是朝鮮勞動黨和朝鮮民主主義人民共和國政府堅定不移的立場。他祝福中國黨、政府和人民在習近平同志的卓越領導下，在推動社會主義現代化、民族復興事業的征程上取得更大的成就，並與王毅親切話別。

大陸外交部昨晚已率先發布了中方的會見稿，與今天朝中社發布的消息大致相同，但並未提及金正恩闡述兩國深化接觸交往，對當前地緣政治形勢的重要性。

根據中方發布的消息，金正恩表示，他對去年9月訪華同習近平總書記會晤的情景記憶猶新，很高興看到他與習近平總書記會晤達成的重要共識正在得到具體落實，朝中關係順應兩黨兩國人民的意志和心願提升到了新高度。

金正恩說，當前國際情勢急劇動盪變化，不斷深化和發展朝中關係符合兩國共同利益，是朝黨和政府的堅定意願和既定政策。朝方完全支持習近平總書記提出的人類命運共同體理念和四大全球倡議，堅定支持中方在台灣等議題上維護國家主權和領土完整的正當立場和一切努力。

他說，朝方願以朝黨九大確立的宏偉藍圖為契機，同中方一道，繼續深入發展以社會主義為核心的朝中友好合作關係，加強高層交往，密切戰略溝通，堅定相互支持，推進各自社會主義事業發展，為兩國人民福祉和世界和平穩定發揮應有作用。