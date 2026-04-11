鞏固盟邦…暌違6年訪朝鮮 王毅會金正恩

朝鮮（北韓）最高領導人金正恩昨天在平壤會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。金正恩表示，朝方堅定支持中方在台灣等問題上維護國家主權和領土完整的正當立場和一切努力。

新華社報導，王毅此行是應朝鮮外相崔善姬邀請九日至十日到訪，昨天十日在平壤勞動黨中央總部會見朝鮮勞動黨總書記、國務委員會委員長金正恩。

王毅表示，中方願同朝方共同落實兩黨兩國最高領導人重要共識，密切交流交往，促進務實合作，為中朝傳統友好注入新的時代內涵。王毅說，面對變亂交織的國際形勢，中朝應在堅定捍衛各自主權、安全和發展利益的同時，進一步加強在重大國際和地區事務中的溝通協調，為維護廣大發展中國家共同利益，維護世界和平與發展作出應有貢獻。

金正恩表示，朝中關係順應兩黨兩國人民的意志和心願提升到新高度，當前國際形勢急劇動蕩變化，不斷深化和發展朝中關係符合兩國共同利益，是朝黨和政府的堅定意願和既定政策。朝方完全支持習近平總書記提出的人類命運共同體理念和四大全球倡議，堅定支持中方在台灣等問題上維護國家主權和領土完整的正當立場。

朝方願以朝黨九大確立的宏偉藍圖為契機，同中方一道，繼續深入發展以社會主義為核心的朝中友好合作關係，加強高層交往，密切戰略溝通，堅定相互支持，推進各自社會主義事業發展，為兩國人民福祉和世界和平穩定發揮應有作用。

大陸外交部長王毅暌違六年再度訪問朝鮮，並認為是在美中角力之下，重新加強中朝關係。王毅十日還專程前往平壤東部江東郡祭掃中國人民志願軍烈士陵園，陵園內合葬有一三八三名「抗美援朝」戰爭烈士。王毅率代表團一行向中國人民志願軍烈士鞠躬默哀，並瞻仰英名牆，向志願軍先烈致以最崇高的敬意。

據中方發布，王毅感謝北韓方面為保護修繕在北韓中國人民志願軍烈士紀念設施所作努力，表示要將此作為傳承鮮血凝成的中朝傳統友誼的基地，教育兩國後代繼承發揚志願軍的奉獻精神，為中朝關係發展提供強大的精神動力。