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習鄭會訊號？陸學者：對內團結固本、為後續大國互動掌握戰略主動

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
鄭習會 習近平 記者廖士鋒／攝影
鄭習會 習近平 記者廖士鋒／攝影

中共中央總書記習近平10日在北京與國民黨主席鄭麗文進行會晤，被視為兩岸重大事件。然而，從中方角度來看，習鄭會有更深層次的訊息在，華東師範大學台灣研究院常務副院長閻德學10日接受本報書面採訪表示，此次習鄭會是立足全局、著眼長遠的戰略舉措，對內團結固本培元，對外以清晰立場定調，更為兩岸關係和平發展、中國應對百年變局奠定堅實基礎，也為後續大國互動掌握主動權。

閻德學稱，習鄭會也是中國大陸給國際局勢釋出五大訊號：

一是明確核心利益，以台海穩定築牢大國戰略底盤，以兩岸內部團結穩定大局，對沖外部環境不確定性；

二是內外呼應，塑造和平發展話語。大陸在國際上積極勸和促談，推動衝突政治解決；在兩岸層面堅持對話協商、以民族認同化解分歧。內外行動相互呼應；

三是預置博弈主動，為大國互動夯實基礎。會晤鞏固國共政治互信、凝聚兩岸民意共識，有效壓縮外部勢力「以台制華」的操作空間，也為中國大陸在後續大國互動掌握戰略主動權；

四是震懾分裂勢力，抵制外部干涉，會晤重申兩岸同屬中華民族、共同歷史記憶，反思殖民歷史教訓，既是對台灣「去中國化」、「媚日倚外」錯誤思潮的糾偏，也是對外部勢力插手台海事務的明確警示；

五是中方有序推進斡旋中東爭端、管控中日關係、布局中美互動、穩固兩岸內政等各項事務，展現出多線統籌、危局不亂的治理能力。

閻德學表示，此次會晤堅守「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，明確兩岸關係不可逾越的紅線，有力遏制分裂勢力、降低對抗風險，成為維護台海和平穩定的關鍵支撐。兩岸多年交流受阻，此次會面重啟兩黨常態化溝通，打破僵局、搭建橋梁，為經貿往來、民生互動、人文交流掃除障礙。

對台灣內部政治而言，閻德學分析，鄭麗文此次大陸之行，從拜謁中山陵溯源民族根脈，到上海會晤台商聚焦民生發展，再到北京共商兩岸未來，此行一系列言論，實質上是一次民族史觀對表與兩岸路線校準，對台灣政治生態與兩岸民間交流影響深遠。

他具體指出，在中山陵，鄭麗文重申兩岸同屬中華民族的本源認同，重塑跨越海峽的共同歷史記憶；反思日本殖民統治的歷史教訓，直指「台獨」媚日史觀的謬誤，警示台灣切莫再度淪為外部勢力博弈的棋子，直擊當下台海局勢的現實風險；面對台商與各界人士，她立足民生福祉、經貿融合，傳遞和平發展的務實願景；在北京會談中，堅定錨定「九二共識、反對台獨」的政治底線，與大陸方面形成高度共識。

對台灣政治而言，閻德學說，此舉清晰標定國民黨的民族立場與和平路線，有助於凝聚內部共識、爭取基層民意；有望打破民進黨長期「抗中謀獨」「去中國化」的輿論主導。對兩岸民間來說，共通的歷史記憶與文化根脈有助於彌合認知分歧，讓和平交流、互利共贏成為工商界、青年群體的主流心聲，為兩岸關係改善夯實民意基礎。

鄭麗文 鄭習會

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