鄭習會讓「門票變支票」 台學者：後續要看後續與美方互動

中共中央總書記習近平10日上午在北京與國民黨主席鄭麗文進行會面，致理科技大學國際貿易系教授、前國民黨大陸部副主任張弘遠指出，此行除強化鄭麗文在國民黨內的代表性與正當性，也累積政治資本，後續若能延伸至與美方互動，將成為觀察其政治發展與兩岸格局的關鍵。

張弘遠10日接受聯合報訪問表示，這次鄭習會是兩黨領導人各自需要的對外表述的機會，鄭麗文要對應此行「和平之旅」的意義，這對兩岸關係來說會是比較重要的事情。她能把和平的主張提出，習近平的回覆則是兩岸之間要「和平安寧」，雙邊對話點題和平的主軸。

值得關注的是「代表性」問題，從習近平給予鄭麗文的高規格對待，證明她是被當作「國民黨的代表」來對待，包括雙方握手時間長度，以及陸方出席的人員兼顧「面子和裡子」。

張弘遠提出，習近平、蔡奇與王滬寧三位政治局常委中，任何一人出席都有足夠分量，三位都出席是「面子」問題。而大陸發改委主席鄭柵潔的出席則是「裡子」問題，鄭柵潔從對台系統做到發改委，這反映未來3-5年，大陸對台工作的經貿與實質利益參與的部分，國民黨將會有管道可以跟發改委對應。這些對於鄭麗文來說會是政治與資本經濟上的加持。

張弘遠特別提到，鄭麗文在中山陵謁陵的政治演出非常到位，過去她並不是國民黨重點栽培的領導者，所以當她站在孫中山前面的時候，對於老藍軍而言有歷史意義，謁陵的過程讓她得以取得作為國民黨主席的文化資本。再加上鄭對上海台商喊出「大家委屈了」。這些都顯示「她從一個人的政黨變成有群眾基礎的政黨」。

不過張弘遠也提到，中共做事習慣先定性後具體，這一次是讓中國共產黨對鄭麗文進行定性。鄭麗文提到期待國共兩黨推動兩岸和平的制度化，這可能更傾向於「代表了善意」，由於從宣布訪陸到正式出發的時間較短，雙方沒有準備這麼細節的部分。

整體來說，張弘遠比喻，鄭麗文此行是「把門票換成了支票」，門票是讓鄭麗文進來然後接受評估，而她在這個過程中不只是被看到，還取得了一些實質的成果，甚至有得以變成政治資本的間接背書讓她足以帶回台灣。

針對接下來的發展，張弘遠分析，鄭麗文目前先做出第一次「舞台秀」，由於兩岸關係簡章、中美台三邊的張力，現在不會單看北京，多數投資決策還是會保持開放性的審慎。接下來也要看美國對此行的定義或態度。接下來，會迅速感受到美方對國民黨的興趣增加，如果鄭麗文能迅速赴美訪問，台灣方面也會有比較清楚的定論出來。