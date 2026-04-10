王毅時隔6年訪問北韓 金正恩表態力挺中方立場

大陸外交部長王毅時隔六年訪問北韓，並在今天與北韓領導人金正恩會晤，雙方強調深化雙邊關係、加強戰略協調與務實合作。王毅表示，中朝應堅定捍衛各自主權，並加強在重大國際和地區事務中的溝通協調；金正恩則表態支持中國在台灣等核心議題上的立場。

據新華社，王毅表示，去年9月金正恩與大陸國家主席習近平會晤，為中朝關係提供戰略引領，推動雙邊關係開啟新局面。中方願同朝方共同落實兩黨兩國最高領導人重要共識，密切交流交往，促進務實合作，為中朝傳統友好注入新的時代內涵。

王毅表示，面對變亂交織的國際形勢，中朝應在堅定捍衛各自主權、安全和發展利益的同時，進一步加強在重大國際和地區事務中的溝通協調，為維護廣大發展中國家共同利益，維護世界和平與發展作出應有貢獻。

金正恩表示，當前國際形勢急劇動蕩變化，不斷深化和發展朝中關係符合兩國共同利益，是朝黨和政府的堅定意願和既定政策。

他並稱，朝方完全支持習近平提出的人類命運共同體理念和四大全球倡議，堅定支持中方在台灣等問題上維護國家主權和領土完整的正當立場和一切努力。

金正恩提到，願同中方一道，繼續深入發展以社會主義為核心的朝中友好合作關係，加強高層交往，密切戰略溝通，堅定相互支持，推進各自社會主義事業發展，為兩國人民福祉和世界和平穩定發揮應有作用。

王毅上次訪問北韓是在2019年9月，距今已逾6年。此次他應北韓外務省邀請，於4月9日至10日前往訪問。他在訪問期間與北韓外相崔善姬舉行會談，並赴江東郡中國人民志願軍烈士陵園祭掃。

路透上月曾指，大陸正透過加強互動鞏固與北韓關係，進而將北韓重新納入勢力範圍，而這些做法包括擴大貿易規模、重啟列車往來跨境交通等。此前，北京與北韓關係逐漸回暖，繼恢復北京至平壤雙向國際旅客列車後，北京至平壤直飛航班自三月卅日起恢復通航。