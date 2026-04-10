日本藍皮書將中國降為「重要鄰國」 北京反要日糾錯

日本外務省今天正式公布2026年「外交藍皮書」，將對中關係表述從2025年版的「最重要的兩國間關係之一」改為「重要鄰國」，被認為是退步及降級。中國外交部發言人毛寧今天對此重彈舊調，聲稱日方應「反思糾錯」，以實際行動維護中日關係的政治基礎。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答日媒提問時，作上述表示。

毛寧重彈中方舊調稱，中日關係當前局面的根源，在於「日本首相高市早苗發表涉台謬論，背信棄義，損害中日關係的政治基礎，挑戰戰後國際秩序」。

她又說，日方應當恪守「中日四個政治文件」和自身所作承諾，「反思糾錯」，以實際行動維護中日關係的政治基礎。

日本外務省今天正式公布2026年「外交青書」（外交藍皮書），由外務大臣茂木敏充在內閣會議報告其內容。這份藍皮書將對中關係表述為「重要鄰國」，與2025年版表述的「最重要的兩國間關係之一」相較，日本各界均認為屬退步及降級。

這份外交藍皮書還提到，在高市早苗2025年11月發表「台灣有事」說後，中國「對日本加強片面批評與威脅性措施」。但同時強調，日本的立場為「對中國各式各樣的對話持開放態度，並未關上大門」。

日本富士新聞網（FNN）解讀，這份外交藍皮書今年改變對中表述，反映出高市早苗發表「台灣有事」說後，日中兩國關係趨於惡化。

高市早苗2025年11月在國會接受質詢時表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國當局認為這是在暗示可能以武力介入台灣海峽，因此大表震怒，並向日方提出抗議，要求撤回。

但最新出爐的外交藍皮書仍強調，日本對中國「全面推動戰略性互惠關係，構築建設性且穩定的關係是一貫的方針」。