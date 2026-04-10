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促美伊談和又會鄭麗文 WSJ：5月川習會前 習近平多方累積外交籌碼

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與中國國家主席習近平，2025年10月在南韓釜山舉行峰會。路透
美國總統川普與中國國家主席習近平，2025年10月在南韓釜山舉行峰會。路透

中國罕見外交介入美國伊朗戰爭，促使德黑蘭同意與華府展開談判。儘管北京的角色並非決定性因素，但中國國家主席習近平如今握有一項重要資產：與美國總統川普之間的外交籌碼。

華爾街日報9日報導，多數密切關注美伊戰爭的觀察人士認為，巴基斯坦、土耳其與埃及促成兩國為期2周的停火，但川普特別點名中國，稱北京在最後關頭促成伊朗點頭。白宮表示，中美兩國政府「最高層級」曾討論停火計畫。

這一波外交合作似乎是一項精心計算的操作，為川普預計5月訪問北京鋪路。透過此時扮演調解方角色，習近平正為「川習會」鋪陳談判氛圍，並希望屆時以地緣政治上的讓步，換取關稅與科技出口管制的鬆綁，以及美國在反台獨議題上採取更積極立場。

美國前資深國安官員、現任喬治城大學教授麥艾文（Evan Medeiros）表示，北京的外交是為了向白宮傳遞訊號。他指出：「如果中國在台灣海峽與荷莫茲海峽問題上展現理性，川普也應在中國的核心利益議題上給予同樣支持。」

中方官員表示，中國外交部長王毅已與各國對口官員進行26次通話，以將北京定位為調解者，並提到中國與巴基斯坦於3月31日提出的方案，呼籲停火並重新開放荷莫茲海峽。美方官員表示，北京的方案為伊朗提供外交下台階，而伊朗將中國視為安全夥伴與石油買家。

中國的外交努力遠不止於中東，而是正展開多線行動，試圖在預計於5月14日至15日舉行的「川習會」前，展現自身對川普更廣泛外交政策目標的價值。例如，中國外交部長王毅9日前往北韓平壤進行為期兩天的訪問，被視為習近平未來訪問北韓的前奏。分析人士表示，此舉是在向白宮傳達，北京在北韓核計畫與區域安全的任何潛在談判中仍不可或缺。

在中國所有關鍵議題中，台灣是最終目標。中國國民黨主席鄭麗文本周應習近平邀請抵達中國，展開「和平之旅」，也是國民黨主席十年來首次訪問中國大陸。透過一方面促成與台灣在野陣營對話、另一方面調解伊朗危機，北京正試圖將自己塑造成負責任的區域穩定者。

對川普而言，「川習會」是一個關鍵機會，可爭取中國增加採購美國農產品、工業品與能源產品，並作為他在11月期中選舉前對國內選民宣傳的政績。另一方面，習近平則希望藉此推動美國政策朝中國觀點轉變，即將台灣視為應與大陸統一的分離省份。

華爾街日報指出，若美國對台支持出現動搖，可能強化台北對某種形式統一不可避免的看法。中方分析人士表示，透過同時展示中國在台灣與伊朗停火中的角色，北京正試圖描繪一種無需美國軍事介入的區域秩序願景，前提是華府願意不加干預。

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