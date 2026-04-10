北韓外長崔善姬見王毅：堅定支持中方在台灣等核心利益問題上的立場

據大陸外交部發布消息，赴朝鮮訪問的大陸外交部長王毅9日在平壤錦繡山迎賓館與朝鮮外相崔善姬舉行會談。王毅表示中方願同朝方加強戰略溝通，密切交往合作，持續鞏固中朝關係向好發展勢頭，共同促進地區和平與發展。崔善姬也表示，推動朝中友好合作是朝鮮黨和國家堅定不移的立場。她也指出，朝方完全支持一個中國原則，堅決反對干涉中國內政的行徑，堅定支持中方在台灣、涉藏、涉疆等核心利益問題上維護主權和領土完整的立場。

王毅是應朝鮮外務省邀請，於4月9日至10日訪問北韓。在崔善姬與王毅會談之後，北韓國務委員會委員長金正恩有可能在行程最後一天會見王毅。

王毅表示，去年9月初，習近平總書記同金正恩總書記在北京舉行歷史性會晤，就雙邊關係全局性、戰略性、方向性問題達成重要共識，為中朝關係下步發展作出重要戰略指引，推動兩國關係進入新階段，開啟兩國友好交往新篇章，具有重要深遠交往意義。

他說，中方願同朝方一道，以兩黨兩國最高領導人重要共識為根本遵循，加強戰略溝通，密切交往合作，持續鞏固中朝關係向好發展勢頭，為兩國人民創造更多福祉，共同促進地區和平與發展。

王毅說，過去一年朝交往亮點紛呈，有力彰顯了中朝鮮血凝成的傳統友誼永不褪色、牢不可破。今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65週年。 65年來，無論國際及區域情勢如何變化，中朝作為好鄰居、好朋友、好同志，始終相互信賴、相互支持，為維護地區及世界和平穩定、促進各自發展作出不懈努力。中方願同朝方共同辦好條約簽訂65週年紀念活動，加強高層交往，密切各層級各領域對話與務實合作，深化人文交流，促進民心相通，助力各自經濟與社會發展。

崔善姬則表示，朝中友誼基於共同的社會主義制度和友好傳統，兩國關係深厚、牢固、可持續。順應時代潮流和兩國人民意願、推動朝中友好合作是朝鮮黨和國家堅定不移的立場。

她表示，兩黨兩國最高領導人去年9月歷史性的成功會晤，有力增進了兩黨兩國友誼與互信，為朝中關係發展指明了方向、注入強勁動力。

崔善姬表示，朝方完全支持一個中國原則，堅決反對干涉中國內政的行徑，堅定支持中方在台灣、涉藏、涉疆等核心利益問題上維護主權和領土完整的立場，充分認同習近平總書記提出的人類命運共同體理念和四大全球倡議，高度評價中方在國際和地區問題上秉持的公正立場及的重要作用。

她說，朝方願同中方攜手落實兩黨兩國最高領導人重要共識，辦好《朝中友好合作互助條約》簽訂65週年紀念活動，促進各領域交流與務實合作，密切外交部門協調，加強多邊溝通協作，為推動朝中關係邁上新台階、開闢新前景持續作出努力。

消息稱，雙方也就當前的國際和地區問題深入交換意見。