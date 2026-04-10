快訊

LINE行事曆「藍色超連結」新功能遭罵翻！官方更新調整不再一片藍

中石化要賣地不蓋京華廣場！沈慶京悲喊：內心深處唯有「慟」

台股開高重返35,000點關卡！台積電領軍上攻 3月成績單成焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

北韓外長崔善姬見王毅：堅定支持中方在台灣等核心利益問題上的立場

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2026年4月9日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮外相崔善姬舉行會談。 大陸外交部網站
2026年4月9日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮外相崔善姬舉行會談。 大陸外交部網站

據大陸外交部發布消息，赴朝鮮訪問的大陸外交部長王毅9日在平壤錦繡山迎賓館與朝鮮外相崔善姬舉行會談。王毅表示中方願同朝方加強戰略溝通，密切交往合作，持續鞏固中朝關係向好發展勢頭，共同促進地區和平與發展。崔善姬也表示，推動朝中友好合作是朝鮮黨和國家堅定不移的立場。她也指出，朝方完全支持一個中國原則，堅決反對干涉中國內政的行徑，堅定支持中方在台灣、涉藏、涉疆等核心利益問題上維護主權和領土完整的立場。

王毅是應朝鮮外務省邀請，於4月9日至10日訪問北韓。在崔善姬與王毅會談之後，北韓國務委員會委員長金正恩有可能在行程最後一天會見王毅。

王毅表示，去年9月初，習近平總書記同金正恩總書記在北京舉行歷史性會晤，就雙邊關係全局性、戰略性、方向性問題達成重要共識，為中朝關係下步發展作出重要戰略指引，推動兩國關係進入新階段，開啟兩國友好交往新篇章，具有重要深遠交往意義。

他說，中方願同朝方一道，以兩黨兩國最高領導人重要共識為根本遵循，加強戰略溝通，密切交往合作，持續鞏固中朝關係向好發展勢頭，為兩國人民創造更多福祉，共同促進地區和平與發展。

王毅說，過去一年朝交往亮點紛呈，有力彰顯了中朝鮮血凝成的傳統友誼永不褪色、牢不可破。今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65週年。 65年來，無論國際及區域情勢如何變化，中朝作為好鄰居、好朋友、好同志，始終相互信賴、相互支持，為維護地區及世界和平穩定、促進各自發展作出不懈努力。中方願同朝方共同辦好條約簽訂65週年紀念活動，加強高層交往，密切各層級各領域對話與務實合作，深化人文交流，促進民心相通，助力各自經濟與社會發展。

崔善姬則表示，朝中友誼基於共同的社會主義制度和友好傳統，兩國關係深厚、牢固、可持續。順應時代潮流和兩國人民意願、推動朝中友好合作是朝鮮黨和國家堅定不移的立場。  

她表示，兩黨兩國最高領導人去年9月歷史性的成功會晤，有力增進了兩黨兩國友誼與互信，為朝中關係發展指明了方向、注入強勁動力。

崔善姬表示，朝方完全支持一個中國原則，堅決反對干涉中國內政的行徑，堅定支持中方在台灣、涉藏、涉疆等核心利益問題上維護主權和領土完整的立場，充分認同習近平總書記提出的人類命運共同體理念和四大全球倡議，高度評價中方在國際和地區問題上秉持的公正立場及的重要作用。

她說，朝方願同中方攜手落實兩黨兩國最高領導人重要共識，辦好《朝中友好合作互助條約》簽訂65週年紀念活動，促進各領域交流與務實合作，密切外交部門協調，加強多邊溝通協作，為推動朝中關係邁上新台階、開闢新前景持續作出努力。

消息稱，雙方也就當前的國際和地區問題深入交換意見。

習近平 金正恩 北京

延伸閱讀

鄭麗文與台商餐敘 陸台企聯：盼國共加強對話造福兩岸

元首會晤 越共總書記蘇林傳下周訪陸會習近平

鞏固關係 陸外長王毅訪北韓

保持溝通！陸盼促伊朗戰事停火 陸外交部：王毅與相關國家外長26次通話

相關新聞

促美伊談和又會鄭麗文 WSJ：5月川習會前 習近平多方累積外交籌碼

中國罕見外交介入美國與伊朗戰爭，促使德黑蘭同意與華府展開談判。儘管北京的角色並非決定性因素，但中國國家主席習近平如今握有一項重要資產：與美國總統川普之間的外交籌碼。

北韓外長崔善姬見王毅：堅定支持中方在台灣等核心利益問題上的立場

據大陸外交部發布消息，赴朝鮮訪問的大陸外交部長王毅9日在平壤錦繡山迎賓館與朝鮮外相崔善姬舉行會談。王毅表示中方願同朝方加強戰略溝通，密切交往合作，持續鞏固中朝關係向好發展勢頭，共同促進地區和平與發展。崔善姬也表示，推動朝中友好合作是朝鮮黨和國家堅定不移的立場。她也指出，朝方完全支持一個中國原則，堅決反對干涉中國內政的行徑，堅定支持中方在台灣、涉藏、涉疆等核心利益問題上維護主權和領土完整的立場。

美擬全面封殺大陸實驗室 鎖定智慧機、電腦等銷美電子設備

美國聯邦傳播委員會（FCC）表示，將於本月就一項提案進行投票，擬禁止所有中國大陸實驗室為進入美國市場的智慧手機、相機、電腦等電子設備展開檢測認證工作。這一動向是繼去年部分限制後的新一輪升級，外界解讀是在為下月可能登場的「川習會」累積籌碼。

印度商務團訪陸 五年首見

中印關係自去年以來持續改善，印度商務代表團時隔五年首度訪陸，中方稱雙邊關係「確實解凍」。

巴拿馬外長：北京不滿丟港口經營權 扣押我船隻次數增

巴拿馬外交部長艾查表示，中國大陸近期加強檢查以及扣押懸掛巴拿馬國旗的船隻，他認為此事源於巴拿馬法院對總部位於香港的長江和記實業有限公司（下簡稱長江和記）的裁決，他要求陸方尊重巴拿馬主權事務。

觀察站／扣船查貨卡投資…北京「照章辦事」 巴拿馬只能苦吞

巴拿馬片面廢止長江和記的巴拿馬運河港口經營權，中國大陸至少展開三項反制措施，當中最狠的一招就是「港口國監督檢查」，透過行政措施對不友好的船旗國扣押船舶，讓巴拿馬難以承受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。