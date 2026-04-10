印度商務團訪陸 五年首見

中印關係自去年以來持續改善，印度商務代表團時隔五年首度訪陸，中方稱雙邊關係「確實解凍」。

分析指出，印度基於中方的稀土與電池等關鍵產業優勢，仍需與大陸維持合作。

綜合外媒報導，該印度商務訪問團由八人組成，在3月29日至4月4日赴陸考察，成員包括電動車、電池儲能等領域的新創公司，他們走訪上海、浙江、江蘇，與20多家大陸企業進行對接洽談。

對於印度商務訪問團睽違五年多來訪問大陸，大陸駐印度使館發言人也在其社群媒體上表示，「解凍是真的」。

大陸官媒環球時報稱，印度企業界對商務訪問團此行表達支持，歡迎技術合作、合資建廠、設備採購和供應鏈本土化，但也擔憂印度高關稅、審批程序冗長、政策不穩定等因素會影響後續合作推進。

中印關係持續回暖，印度政府上月宣布，批准放寬對大陸在特定領域投資的限制，以緩解資本緊張問題；印度總理莫迪去年8月訪陸，與大陸國家主席習近平會面時討論改善雙邊關係。

此後，中印恢復直航航班，印度方面也簡化大陸商務人士簽證程序。

據美國全球廣播商業新聞電視台（CNBC）報導，美國戰略與國際問題研究中心高級顧問羅索分析，由於中國大陸在稀土和電池等領域的領導地位，印度意識到如果不與中國大陸進行一定程度商業往來，在這些新興技術領域將無法具備競爭力。