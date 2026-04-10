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美擬全面封殺大陸實驗室 鎖定智慧機、電腦等銷美電子設備

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
美國聯邦傳播委員會（FCC）表示，將於本月就一項提案進行投票，擬禁止所有中國大陸實驗室為進入美國市場的智慧手機、相機、電腦等電子設備展開檢測認證工作。(路透)
美國聯邦傳播委員會（FCC）表示，將於本月就一項提案進行投票，擬禁止所有中國大陸實驗室為進入美國市場的智慧手機、相機、電腦等電子設備展開檢測認證工作。(路透)

美國聯邦傳播委員會（FCC）表示，將於本月就一項提案進行投票，擬禁止所有中國大陸實驗室為進入美國市場的智慧手機、相機、電腦等電子設備展開檢測認證工作。這一動向是繼去年部分限制後的新一輪升級，外界解讀是在為下月可能登場的「川習會」累積籌碼。

FCC去年曾禁止由中國政府所有或控制的實驗室為美國電子產品展開檢測，當時共有23家實驗室被列入禁令範圍。但該機構稱，絕大多數位於中國大陸的檢測實驗室目前仍在為美國電子產品提供檢測服務。

針對這項消息，大陸外交部發言人毛寧昨（9）日在例行記者會回應稱，中方堅決反對美方泛化國家安全概念的做法，這種做法嚴重阻礙中美企業正常的經貿往來，不符合包括美國企業和消費者在內的各方利益，中方將繼續堅定維護自身的正當合法權益。

大陸駐美大使館雖未就最新提案單獨置評，但此前多次批評美方濫用長臂管轄，將科技問題政治化。

FCC表示，全球約75%的電子產品均在中國大陸的實驗室完成檢測。該委員會將於4月30日對上述提案進行投票，之後將徵求公眾意見並最終敲定這項禁令。

若最終FCC的禁令升級，恐造成供應鏈擾動以及成本上升。相關業內人士指出，中國大陸實驗室檢測費用約為歐美同行的50%，禁令可能導致測試成本大幅上漲，企業需將檢測環節轉移至越南、墨西哥等友岸外包地區，延長產品上市周期。

FCC近期多次以國安為由針對大陸資通訊設備提出限制。FCC上周稱，正擬禁止進口清單內中國企業在2022年禁令前已獲美國銷售許可的設備。海康威視表示，反對FCC試圖追溯撤銷此前已合法獲得的認證許可。

去年12月，FCC禁止進口所有新款中國大陸無人機；上月又禁止進口新款中國大陸製造的家用路由器，這類設備用於將電腦、手機及智慧設備接入網路。此前，FCC還以國家安全為由，禁止部分中國大陸企業在美國提供電信服務。

「川習會」即將於5月登場，雖然今年2月曾有外媒報導，美國總統川普政府在美中元首會晤前，已擱置多項針對北京的重要科技安全措施，不過近期美方擴大對中國大陸資通訊設備的打擊，也有解讀是在為川習會累積籌碼。

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