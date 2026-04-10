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「長鷹-8」首飛成功 陸：反分裂反干涉手段更豐富

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸製造的全球最大貨運無人機「長鷹-8」近日首飛成功。新華社
大陸製造的全球最大貨運無人機「長鷹-8」近日首飛成功。新華社

針對近期大陸製全球最大貨運無人機「長鷹–八」首飛成功，大陸國防部發言人張曉剛回應媒體提問表示，解放軍反分裂反干涉的手段會愈來愈豐富，堅決粉碎「台獨」分裂妄想。

央視新聞報導，大陸國防部昨天舉行例行記者會，媒體提問，近期全球最大貨運無人機陸製「長鷹–八」首飛成功，台灣輿論稱這可能成為中共解放軍新的「反航母利器」，此外台灣關注解放軍無人作戰體系建設成果，認為這將提升震懾與打擊「台獨」的能力？

張曉剛回應，「台灣是中國的台灣。沒有人比我們更珍惜和維護台海和平穩定，但我們絕不允許任何人、任何勢力以任何方式把台灣從中國分裂出去。解放軍反分裂反干涉的手段會愈來愈豐富，堅決粉碎『台獨』分裂妄想。」

新華社報導，三月三十一日上午，大陸首款七噸級固定翼運投無人機「長鷹–八」在鄭州上街機場首飛成功，最大航程超過三千公里，被譽為「空中重卡」，標誌著大陸在高端智能航空設備領域取得關鍵技術。

「長鷹–八」運投無人機配備十八立方公尺超大貫通式貨艙，起飛重量達七噸，最大酬載達三點五噸，可滿足常規物資、生鮮冷鏈、緊急裝備等多樣化裝載需求。

「長鷹–八」運投無人機在高效運載、靈活適配、全局作業等方面實現突破，可應用於遠程物流運輸、緊急救援投送、邊境物資補給、複雜地域作業等場景，為低空經濟發展、應急保障體系建設提供裝備支撐。

中共 大陸 解放軍 國防部 無人機 台海

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