美伊衝突致燃油大漲 傳陸擬扶持自家航空公司

受伊朗戰爭擾亂能源市場，燃油價格大幅攀升，加重大陸航空業壓力。彭博九日報導，中國官方正在考慮一些扶持措施，以幫助大陸國內航空公司克服當前困難，這些紓困措施的力度或為疫情以來最大。

報導引述消息指出，大陸官方考慮推出的措施，可能包括政府補貼、稅收優惠，或國有股東向航空公司提供低息貸款支持。此外，針對這一過度激烈競爭的行業，大陸官方也在考慮對航空公司進行併購整合等更大力度的結構性改革措施。

上述政策選項尚處在相關部門初步醞釀階段，尚未做出最終決策。中國三大航企（國航、東航、南航）沒有立即回覆置評請求。大陸民航局、國務院國資委沒有回覆彭博尋求置評的傳真。

美國銀行亞太區交通運輸研究主管基伊表示，截至去年十二月底，中國航空公司的淨負債率超過百分之二百，與該地區其他同行相比處於相對較高水平。

基伊表示，「新冠疫情期間的一些紓困措施可能會再次被採用。疫情期間，中國政府通過降費減負的方式扶持航空公司」，「鑒於未來可能面臨更多財務壓力，不排除三大航司進一步整合中小航空公司的可能性」。

中國對航空公司提供的補貼推動了行業快速擴張，但這也導致運力過剩，一些航線並不能盈利，國內競爭激烈將票價進一步壓低。

彭博行業研究分析師Eric Zhu表示，儘管自疫情以來持續出現帳面虧損，但「三大航司目前的現金水平仍高於二○一九年，不過其債務負擔也明顯上升」。

他補充道，這些航空公司並未接近財務困境。「鑒於近期傳出的戰事和平消息，航空煤油價格的飆升愈來愈像是短期衝擊」。