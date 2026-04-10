觀察站／扣船查貨卡投資...北京「照章辦事」 巴拿馬只能苦吞

巴拿馬片面廢止長江和記的巴拿馬運河港口經營權，中國大陸至少展開三項反制措施，當中最狠的一招就是「港口國監督檢查」，透過行政措施對不友好的船旗國扣押船舶，讓巴拿馬難以承受。

大陸先前已對巴拿馬政府警告將「付出沉重代價」，美國務卿魯比歐、巴拿馬外長最近指控大陸加強檢查及扣押巴拿馬籍貨輪，間接證實此事，而此措施是大陸可做但不會說的。

巴拿馬有個「方便旗（權宜船）船舶註冊」，以手續簡便、稅負低，可提升海運業的國際競爭力與資金流動自由的政策吸引各國船東前往登記註冊。各國船東為了降低營運成本、節稅及規避母國嚴格的勞工與安全法規，也偏愛懸掛巴拿馬船籍。

全球約每五艘遠洋貨輪就有一艘掛著巴拿馬國旗，註冊船隻超過八千艘。這項幾乎零成本的業務，每年能給巴拿馬帶來四至七億美元的收入，占巴拿馬財政收入的百分之三到百分之五。

中巴鬧翻，大陸現在對巴拿馬籍的船舶進港執行最嚴格、最徹底的安檢。船員資料不全、消防栓鏽了、救生艇故障等，都可扣船，且每一項都有國際公約依據，合法合規。

據大陸非正式統計，截至三月十八日，在大陸各港口被滯留的巴拿馬籍船舶已經增加到四十四艘，同比暴漲三倍。每艘船被扣，船東每天要損失五到十萬美元的滯期費，被扣十來天可能還是最少的了。這些船的貨物不少是美國的進口商，物流延誤、成本上升，於是不少船東開始考慮轉至巴哈馬、賴比瑞亞等其他方便旗國家。

此外，大陸已全面暫停跟巴拿馬洽談新的投資項目，數額約達數十億美元。其次，大陸的航運公司在不出現顯著額外成本下，不走巴拿馬改道到其他港口；再是大陸海關嚴查巴拿馬進口的香蕉以及咖啡等農產品。

而檯面上的反制，目前長江和記已向巴拿馬政府索賠廿億美元（約巴拿馬運河一年的分紅）。大陸商務部約談接手的馬士基與地中海航運，提及港口營運與風險問題。例如，馬士基全球貨運收入中的中國業務占比超過百分之廿，暗示馬士基，甚至最近還對馬士基提出了仲裁。