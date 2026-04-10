巴拿馬外長：北京不滿丟港口經營權 扣押我船隻次數增

巴拿馬外交部長艾查表示，中國大陸近期加強檢查以及扣押懸掛巴拿馬國旗的船隻，他認為此事源於巴拿馬法院對總部位於香港的長江和記實業有限公司（下簡稱長江和記）的裁決，他要求陸方尊重巴拿馬主權事務。

路透九日報導，今年一月，巴拿馬最高法院裁定，長江和記藉巴拿馬子公司經營運河二座碼頭的法律架構無效，巴拿馬政府取消了這些特許經營權。

艾查在巴拉圭首都亞松森當地時間八日舉行的會議上表示，上述裁決後，懸掛巴拿馬國旗的船舶在中國大陸港口受到的檢查、扣押次數增加，他希望三月船舶扣押數量的上升趨勢能回落到正常水準。

艾查指，巴拿馬尊重所有國家的法律主權，「我們也只是要求得到同樣的待遇」。

報導指，這些扣押事件已成為美、中爭奪國際貿易影響力的最新爆發點；巴拿馬及其戰略運河（約占全球海上貿易百分之五）則處於這場鬥爭的中心。

本月四日，巴拿馬外交部感謝美國和其他幾個國家對扣船事件的關切；三月下旬，美國聯邦海事委員會表示，正在密切關注中國扣押巴拿馬籍船隻數量激增的情況。美國國務卿魯比歐日前也表示，這些扣押事件引起嚴重關切。

一九九七年，長江和記取得巴拿馬運河兩端港口的經營權廿五年，後再延至二○四七年。今年一月廿九日，巴拿馬最高法院裁定該合同違憲，二月廿三日，巴拿馬政府‌強行接管港口，經營權被提前終止‌。

事件發生後，包括大陸外交部、商務部、國務院港澳辦、香港特區政府均多次指控，相關裁決罔顧事實，背信棄義，嚴重損害港企合法權益。巴拿馬當局應「認清形勢、改弦更張」，否則將在政治與經濟層面「不可避免地付出沉重代價」。

針對美國務卿魯比歐先前的指控，大陸外交部發言人否認扣押懸掛巴拿馬國旗船隻的指控，稱美方有關言論完全是無中生有、顛倒黑白，並稱究竟是誰公然通過單邊霸凌和脅迫破壞巴拿馬運河中立地位、破壞全球供應鏈穩定，公道自在人心。

目前，長江和記已向巴拿馬政府啟動廿億美元的追償訴訟，並對接管巴拿馬運河港口貨櫃碼頭的航運巨頭馬士基啟動仲裁程序。