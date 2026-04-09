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陸批民進黨阻撓兩岸交流 陸委會：互相指責沒意義、學位生仍待陸方放行

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會9日舉行例行記者會，副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會9日舉行例行記者會，副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

陸國台辦8日批評民進黨政府阻撓兩岸教育交流，陸委會副主委兼發言人梁文傑9日表示，陸委會一貫立場是歡迎陸生來台就讀，但陸方至今仍未恢復學位生來台，因此「互相指責沒有什麼意義」。

陸委會9日舉行例行記者會。針對陸國台辦8日表示，民進黨當局以各種名目阻撓兩岸大中小學教育交流合作，對陸生赴台就讀設置多種不合理限制，並採取多種「不公平對待」。

梁文傑回應，陸委會一直以來的立場，就是希望能盡量為來台就讀的陸生提供比較好的條件。他指出，幾年前台灣原本不允許陸生在台就學期間享有健保，後來經過調整，已於2年前開放陸生納入健保，且政府也為此做了許多立法院的說服工作，希望陸生在台灣能和其他外國學生一樣享有健保待遇。

梁文傑表示，雖然台灣已經開放這項措施，但對岸遲遲未回應，因此「互相指責沒有什麼意義」。

另，根據移民署最新統計，今年前2個月有1,200名大陸研修生來台，人數多於去年同期。外界原本預估，國台辦今年1月將教育部長潘文忠列為「台獨頑固分子」後，可能衝擊研修生來台情況，但從目前數據來看並未出現影響。

對此，梁文傑回應，研修生和學位生並不一樣。研修生等於是交換學生，學位生則是來台攻讀完整學位，例如念大學4年或研究所2到3年。他表示，因為對岸也希望台灣學生能到大陸交換，所以相對地也要讓陸生來台灣，「不然怎麼叫做交換？」

他表示，對方目前的政策是學位生不放行，但交換生仍願意開放，而這與潘文忠個人無關。

對於未來要如何務實解決陸學位生5年來新生來台「歸零」的問題，以及政府已禁止與所謂大陸「國防七校」交流，但包括台大、清大、台師大及中正、逢甲等校，過去曾將上述學校列為姊妹校或合作學校。

梁文傑表示，關於學位生部分，陸委會一再重申，仍希望大陸不要阻擋學生想要來台灣就讀的意願，這是「他們的政策」。

至於台大與大陸「國防七校」姊妹校的部分，梁文傑表示，台大已說明，相關姊妹校協議都有一定期限，且都是在教育部宣布不再與這些學校交流之前簽署，等到期限屆滿後，大致就會自然終止。

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