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促美伊談判 陸外交部：將繼續為緩和中東局勢平息戰火做出努力

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（大陸外交部網站）
大陸外交部發言人毛寧。（大陸外交部網站）

中東局勢持續緊張，中國大陸外交部發言人毛寧9日主持記者會時表示，中方一貫主張美國、以色列伊朗等各方盡快停火止戰，透過政治外交途徑化解爭端，最終實現中東與海灣地區的長治久安，而中國也將繼續為緩和局勢、平息戰火做出努力。

據央視新聞，毛寧又指出，自伊朗戰事爆發以來，中國大陸一直與各方保持溝通，積極勸和阻戰，現在美以伊之間暫時停火，中方希望各方能把握契機，通過政治外交途徑化解爭端，平息在黎巴嫩的衝突

另據澎湃新聞，彭博記者提問，美國總統川普表示，任何向伊朗提供軍事武器的國家，其向美國出售的「任何及所有商品」將被「立即徵收50%關稅」，並稱該措施「立即生效」、「不設任何排除或豁免」，中國外交部有何評論？第二個問題，《衛報》報導，提到巴基斯坦官員表示，中方說服了伊朗加入同美方的談判，巴基斯坦從中斡旋，而中方提供擔保，承諾伊朗官員不會在未來的談判中被暗殺。中方對此有何評論？

毛寧回應，「首先回答你的第一個問題，中方的立場非常明確，關稅戰沒有贏家」，關於第二個問題，毛寧指出，中方一貫主張盡快停火止戰，透過政治外交途徑化解爭端，最終實現中東和海灣地區的長治久安。希望各方透過對話談判妥善化解分歧，中方將繼續為緩和局勢平息戰火做出努力。

中東 伊朗 中方 川普 衝突 以色列

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