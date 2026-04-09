「長鷹-8」首飛成功 陸國防部：反分裂反干涉手段越來越豐富

針對近期大陸製全球最大貨運無人機「長鷹-8」首飛成功，9日下午，大陸國防部新聞發言人張曉剛表示，中共解放軍反分裂反干涉的手段會越來越豐富，堅決粉碎「台獨」分裂妄想。

央視新聞報導，近期全球最大貨運無人機「長鷹-8」首飛成功，有記者提問聲稱，台灣輿論稱這可能成為中共解放軍新的「反航母利器」，此外台灣關注解放軍無人作戰體系建設成果，認為這將提升震懾與打擊「台獨」的能力。請問對此有何評論？

張曉剛則回應，「台灣是中國的台灣。沒有人比我們更珍惜和維護台海和平穩定，但我們絕不允許任何人、任何勢力以任何方式把台灣從中國分裂出去。解放軍反分裂反干涉的手段會越來越豐富，堅決粉碎『台獨』分裂妄想，捍衛國家主權和領土完整。」

新華社報導，3月31日上午，大陸首款7噸級固定翼運投無人機「長鷹-8」在鄭州上街機場首飛成功。

這款由大陸中國兵器工業集團所屬北方公司控股的北京北方長鷹無人機科技有限公司自主研發的運投無人機，是國內首款通過實機驗證的7噸級無人運投平台，被譽為「空中重卡」，填補了中國7噸級貨運無人機平台空白，標誌著中國在高端智能航空設備領域取得關鍵技術。

據介紹，「長鷹-8」運投無人機配備18立方公尺超大貫通式貨艙，起飛重量達7噸，最大酬載達3.5噸，可滿足常規物資、生鮮冷鏈、緊急裝備等多樣化裝載需求。該機最大航程超過3,000公里。

「長鷹-8」運投無人機在高效運載、靈活適配、全局作業等方面實現突破，可應用於遠程物流運輸、緊急救援投送、邊境物資補給、複雜地域作業等場景，為低空經濟發展、應急保障體系建設提供裝備支撐。