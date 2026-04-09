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共諜案吳石的福州故居 成大陸「國家安全教育基地」
在第11個大陸全民國家安全教育日（15日）前夕，潛伏在台灣，後被發現而槍斃的共諜吳石的福州故居，成為大陸第25個國家安全教育基地。
新華社報導，吳石故居為清代合院式民房，占地946平方米，為吳石出生、成長、思想養成所在地，內部陳列「憑將一掬丹心在—吳石生平事蹟展」。展覽依托古厝「兩進兩廊」的傳統格局，融合實物展陳、圖文展板、數位交互等多元形式，清晰勾勒出吳石將軍的人生軌跡。
據公開資料，吳石原名萃文，字虞薰，號湛然，中華民國陸軍中將、中共地下黨成員、共產黨潛伏國民政府間諜、台灣白色恐怖時期受難者，福建省福州府閩縣人，保定軍校第三期炮兵科，曾任中華民國國防部參謀次長、國防部史料局局長、第十六集團軍副總司令。因為向共產黨洩漏大量情報，於1950年因叛國罪在台灣遭到處死，1973年被中共追認為革命烈士。
2013年10月，北京西山國家森林公園無名英雄廣場建成並對外開放，正前方自南至北依次豎立陳寶倉、朱楓、吳石、聶曦4人的雕像。
2024年，白色恐怖景美紀念園區人權紀念碑名單上的吳石遭到移除。
2026年3月13日，吳石被大陸評為2025年感動福建人物評選活動「特别致敬人物」。
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