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美伊談判生變？代表團原定晚間抵巴基斯坦 伊朗大使刪除貼文

聯合報／ 大陸中心／即時報導
以色列8日大規模空襲黎巴嫩後，9日救援人員在在貝魯特空襲現場的廢墟中展開救援工作。（路透）
以色列8日大規模空襲黎巴嫩後，9日救援人員在在貝魯特空襲現場的廢墟中展開救援工作。（路透）

美國伊朗將原定於當地時間11日上午在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開首輪談判恐生變。據新華社發自伊斯蘭馬巴德的消息，伊朗駐巴基斯坦大使穆加達姆9日刪除他此前在社交媒體平台X上發布的，關於伊朗代表團將於9日晚抵達伊斯蘭馬巴德的貼文。

穆加達姆此前發文稱，盡管以色列屢次違反停火協議，但應巴基斯坦總理夏巴茲邀請，伊朗代表團將於9日晚抵達伊斯蘭馬巴德，就伊朗提出的10項停戰條款展開嚴肅對話。

但在傳出美伊即將展開談判之際，以色列8日大規模空襲黎巴嫩。新華社報導，據黎巴嫩民防部門報告，空襲已造成至少254人死亡、1,165人受傷。黎巴嫩總理薩拉姆宣布，4月9日為全國哀悼日，悼念空襲中遇難的無辜平民。

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社9日報導，伊朗總統府副主任穆薩維警告，以色列對黎巴嫩的持續襲擊將對伊美停火協議構成嚴重威脅。他表示，如果美國和以色列不遵守承諾，伊朗將作出回應。

穆薩維稱，伊朗致力於地區的和平與穩定，但不會對以色列的「侵略行為」保持沈默。

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