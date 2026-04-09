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共諜吳石福州故居 列入中國國家安全教育基地

中央社／ 上海9日電

在台共諜吳石的福州故居被中國國家安全部（國安部）命名為「全國國家安全教育基地」，今天舉行命名授牌儀式，這也是福建第2個全國國家安全教育基地。

新華社9日報導，在第11個全民國家安全教育日（15日）前夕，吳石的福州故居被命名為全國國家安全教育基地。

報導指出，吳石故居為清代合院式民房，占地946平方公尺（約等於286.165坪），其為吳石出生、成長、思想養成所在地，內部陳列「憑將一掬丹心在—吳石生平事蹟展」。

吳石福州故居為中國國安部第25個命名為全國國家安全教育基地所在，也是福建第2個，主要目的為「加強新時代國家安全宣傳教育、提升全民國家安全意識」；福建第1個全國國家安全教育基地在龍岩市永定區金砂鎮。

吳石為在台共諜。去年在央視、愛奇藝等平台播出的諜戰題材電視劇「沉默的榮耀」熱映，吳石等人為主角原型。

據國家人權記憶庫「吳石等叛亂案」公開資料，吳石被中共派到國民政府潛伏、擔任間諜。吳石在戰後國共鬥爭時期、到台灣之前，為中共提供許多重要軍事情報，中共地下黨組織給吳石的代號是「密使一號」。

吳石抵台後擔任國防部參謀次長，數次轉出兵力配置等軍事情報給敵對勢力。吳石、陳寶倉、聶曦、朱楓等在台共諜於1950年在馬場町刑場（現名為馬場町紀念公園）被槍決。

中共 新華社 共諜

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