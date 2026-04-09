快訊

中國機器人只會跳來跳去？深度解析全球AI機器人競賽戰場

利慾薰心！北投慈航寺住持涉侵占逾7千萬公款 士檢起訴求重刑

LINE訊息狂跳行事曆「藍色超連結」超煩！輸入「1字」竟也能建立日曆

聽新聞
0:00 / 0:00

中俄舉行聯合國和安理會事務磋商 稱捍衛多邊主義、國際法秩序

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部部長助理蔡偉（左）8日在北京與俄羅斯外交部副部長阿利莫夫舉行中俄聯合國和安理會事務磋商。（新京報）
大陸外交部部長助理蔡偉（左）8日在北京與俄羅斯外交部副部長阿利莫夫舉行中俄聯合國和安理會事務磋商。（新京報）

中國大陸俄羅斯8日舉行中俄聯合國和安理會事務磋商，雙方就當前國際情勢、國際地區熱門議題等交換意見。

據央視新聞客戶端，大陸外交部部長助理蔡偉8日在北京與俄羅斯外交部副部長阿利莫夫，舉行中俄聯合國和安理會事務磋商。雙方重點在於目前國際情勢、聯合國和安理會事務、國際地區熱門議題等深入交換意見。

報告也提到，雙方一致同意共同捍衛多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，為推動熱門政治解決方案作出積極努力。

此前，聯合國安全理事會美東時間7日，就保障荷莫茲海峽航行安全的決議案進行表決。儘管決議案先前為平衡中俄等國疑慮，已刪除「授權使用武力」的敏感條文，但大陸、俄羅斯最終仍行使常任理事國的否決權，導致決議案未能通過。

大陸外交部部長助理蔡偉（左三）星期三在北京同俄羅斯外交部副部長阿利莫夫（右四）舉行中俄聯合國和安理會事務磋商。（新京報）
大陸外交部部長助理蔡偉（左三）星期三在北京同俄羅斯外交部副部長阿利莫夫（右四）舉行中俄聯合國和安理會事務磋商。（新京報）

北京 大陸 聯合國 俄羅斯

延伸閱讀

保持溝通！陸盼促伊朗戰事停火 陸外交部：王毅與相關國家外長26次通話

美伊達成兩週停火協議 聯合國與各國反應一覽

安理會否決荷莫茲海峽決議 陸駐聯代表傅聰：若通過恐加劇衝突升級

聯合國安理會荷莫茲海峽決議 遭中俄否決

相關新聞

陸方宣布：越共中央總書記、國家主席蘇林14至17日訪陸

新華社指，中共中央對外聯絡部發言人胡兆明9日宣布，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，越共中央總書記、國家主席蘇林將於4月14日至17日對中國進行國事訪問。

大陸發航行警告！黃海北部部分海域實彈射擊「禁止駛入」

大陸環球網9日引述央視軍事，指據大陸海事局網站消息，大連海事局發布航行警告，4月9日10時至16時，黃海北部部分海域實彈射擊，禁止駛入。

中俄舉行聯合國和安理會事務磋商 稱捍衛多邊主義、國際法秩序

中國大陸和俄羅斯8日舉行中俄聯合國和安理會事務磋商，雙方就當前國際情勢、國際地區熱門議題等交換意見。

機密外洩 陸超級運算中心傳遭駭

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，中國國家超級運算中心遭駭客入侵並盜取大量敏感資料，包括高度機密的國防文件與飛彈設計圖，可能是中國目前已知規模最大的資料外洩事件。

元首會晤 越共總書記蘇林傳下周訪陸會習近平

越共總書記蘇林七日甫獲越南國會全票通過二度當選國家主席，打破集體領導傳統，中共總書記習近平第一時間致電表示祝賀，路透八日引述三名知情人士報導，蘇林擬在下周訪問大陸與習近平會晤，這將是他就任國家主席之後的首次出訪。

涵蓋民生 陸逾50城市調整公積金政策

大陸多地今年以來持續優化公積金政策。據不完全統計，今年第一季大陸已有超過五十個城市調整，包括提高貸款額度、放寬貸款次數及拓寬提取用途，覆蓋租房、裝修、物業費、取暖費、加裝電梯及家庭互助等多場景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。