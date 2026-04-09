中俄舉行聯合國和安理會事務磋商 稱捍衛多邊主義、國際法秩序

中國大陸和俄羅斯8日舉行中俄聯合國和安理會事務磋商，雙方就當前國際情勢、國際地區熱門議題等交換意見。

據央視新聞客戶端，大陸外交部部長助理蔡偉8日在北京與俄羅斯外交部副部長阿利莫夫，舉行中俄聯合國和安理會事務磋商。雙方重點在於目前國際情勢、聯合國和安理會事務、國際地區熱門議題等深入交換意見。

報告也提到，雙方一致同意共同捍衛多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，為推動熱門政治解決方案作出積極努力。

此前，聯合國安全理事會美東時間7日，就保障荷莫茲海峽航行安全的決議案進行表決。儘管決議案先前為平衡中俄等國疑慮，已刪除「授權使用武力」的敏感條文，但大陸、俄羅斯最終仍行使常任理事國的否決權，導致決議案未能通過。