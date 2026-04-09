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陸方宣布：越共中央總書記、國家主席蘇林14至17日訪陸
新華社指，中共中央對外聯絡部發言人胡兆明9日宣布，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，越共中央總書記、國家主席蘇林將於4月14日至17日對中國進行國事訪問。
先前路透已報導，剛當選越南國家主席的蘇林正計畫下周訪問中國。 8日，3名了解相關計畫的消息人士向路透透露了上述消息。報導指出，此次訪問仍在籌劃之中，可能因日程安排延後。若成行，將有助於鞏固越南與中國之間的關係。
報導稱，越南可能尋求中國在能源安全方面提供更多支持，因為越南依賴從中國進口石油產品（包括航空燃料）以及部分化肥，而由於美以伊戰爭引發的供應緊張，中國已對相關出口實施限制。
這是蘇林4月7日當選越南國家主席以來的首次出訪。2024年8月，蘇林在首次出任越共中央總書記後不久，將中國作為其首次出訪目的地。
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