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大陸發航行警告！黃海北部部分海域實彈射擊「禁止駛入」
大陸環球網9日引述央視軍事，指據大陸海事局網站消息，大連海事局發布航行警告，4月9日10時至16時，黃海北部部分海域實彈射擊，禁止駛入。
據大陸海事局相關規定，實彈射擊期間，所有未經許可、進入禁航區域的船隻都可能受到影響，具體包括幾類：如漁船因作業需求常在近海活動，容易誤入禁航區，已有因闖入演習區域而險遭誤傷甚至被砲擊的案例；至於商船或貨輪，若未依海事單位發布的繞行航線調整航路，可能誤入禁航區，面臨安全風險並可能被執法驅離。
至於像是旅遊船，也曾有旅遊船不慎闖入演習區遭砲擊的事件，雖未造成人員傷亡，但船隻受損；其它包括休閒遊艇、科研船、釣魚艇等，只要未獲准進入，均屬禁止駛入對象。
據大陸海事局及各地海事管理機構的慣例，實彈射擊前，會明確劃定禁航區域、發布航行警告，所有船舶應主動避開相關海域。
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