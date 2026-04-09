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鞏固關係 陸外長王毅今訪北韓

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

兩韓關係敏感之際，大陸外交部昨宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於四月九日至十日應邀訪問北韓。路透上月曾指，大陸正透過加強互動鞏固與北韓關係，進而將北韓重新納入勢力範圍，而這些做法包括擴大貿易規模、重啟列車往來跨境交通等。

大陸外交部發言人毛寧昨在記者會上宣布，應北韓外務省邀請，王毅將於四月九日至十日訪問北韓。毛寧稱，中朝兩國是山水相連的傳統友好鄰邦，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中共黨和政府堅定不移的戰略方針。

她還說，王毅此訪是中朝雙方落實兩黨兩國最高領導人共識，推動雙邊關係發展的重要舉措。中方願同朝方一道加強戰略溝通，密切交往合作，推動中朝傳統友好合作關係不斷向前發展。

同日，北韓朝中社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅應外務省邀請，將於九至十日訪北韓。

港媒香港○一指，大陸高層官員上次對北韓訪問是在二○二五年十月，大陸國務院總理李強到平壤參加勞動黨建黨八十周年慶祝活動，期間曾與北韓領導人金正恩、內閣總理朴泰成舉行會談。

此前，北京與北韓關係逐漸回暖，繼恢復北京至平壤雙向國際旅客列車後，北京至平壤直飛航班自三月卅日起恢復通航。中國國航北京至平壤直飛航班為每周一班，起價人民幣二○四○元，飛行約一小時五十五分鐘抵達平壤順安國際機場。

中國國航北京至平壤航線自二○二○年因疫情暫停，此次時隔六年重啟；北韓高麗航空則於二○二三年八月恢復平壤至北京航線，每周二班。北京至平壤雙向國際旅客列車也已恢復運作，雙方加速擴大人員往來。中朝關係自去年九月北韓領導人金正恩赴北京出席大閱兵後開始回暖。

李強 北京 金正恩

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