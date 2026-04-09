元首會晤 蘇林傳下周訪陸會習近平

越共總書記蘇林七日甫獲越南國會全票通過二度當選國家主席，打破集體領導傳統，中共總書記習近平第一時間致電表示祝賀，路透八日引述三名知情人士報導，蘇林擬在下周訪問大陸與習近平會晤，這將是他就任國家主席之後的首次出訪。

路透指出，蘇林此行將鞏固越南與其體量更大的鄰國中國大陸之間的關係。當前兩國均面臨能源安全擔憂及來自美國的關稅壓力。

其中兩名知情人士表示，此次訪問預計將於四月十四日至十七日進行。但行程仍在籌畫中，可能因日程安排問題而推遲。報導表示，大陸外交部指沒有可以提供的訊息，越南外交部未回應置評請求。

報導指出，中越在南海邊界問題上持有不同觀點，但最近兩國關係日益密切，在多個敏感領域取得了合作突破，包括鐵路連接，越南在靠近中國邊境設立經濟特區，以及在越南五Ｇ網路中使用大陸技術。有官員稱，兩國近期可能就電信基礎設施和其他敏感領域達成新的協議。此外，中越上個月還舉行了外交、國防、公安「三+三」首次部長級會議，強調安全合作。

中東戰火衝擊全球能源供應背景下，報導提到，越南依賴從大陸進口石油產品，但大陸方面因供應短缺已進行出口管制，越南可能還會向中方尋求更多能源安全方面的協助。

蘇林七日當選國家主席後，習近平當日致電祝賀並表示，今年以來，中越雙方保持高層戰略溝通，充分彰顯「同志加兄弟」的深厚情誼。他強調，願同蘇林一道努力，共謀發展振興，引領中越命運共同體建設持續向前邁進，不斷壯大各自社會主義事業，為地區乃至世界注入穩定性和正能量。

蘇林在二○二四年八月首次當選越共中央總書記，也是僅半個月後旋即訪問北京，與習近平舉行會談，雙方當時在會晤後發表了「進一步加強全面戰略合作夥伴關係、推進中越命運共同體建設」的聯合聲明。