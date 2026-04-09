鄭習會有望明天登場 國台辦：妥善做好活動安排

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，外界關注「鄭習會」，有報導指鄭麗文預計明（10）日會見中共總書記習近平。國台辦發言人朱鳳蓮昨日回應相關問題時未直接證實，但強調大陸高度重視鄭麗文到訪，對訪團各項行程，會妥善做好活動安排。

鄭麗文昨日上午前往南京中山陵拜謁，祭文以「民國」紀年開頭，公開談話時數度哽咽，提及國父孫中山推翻滿清，創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」。鄭麗文並指，時隔21年後再度來到中山陵，希望種下和平的種子，讓所有後代子孫都在大樹庇蔭下，毫無顧忌追尋屬於自己的夢想。

昨日致祭時，由國民黨發言人江怡臻高聲念誦祭文，開頭即「維民國115年4月8日」，其後提及中山先生率領革命成功的勳業，提到「中華恢復，民國創立」，最後以「共創和平，寶島神州」，彰顯國民黨「先寶島、後神州」的優先次序。其後訪團獻花並默哀一分鐘。

在謁陵尾聲，鄭麗文於博愛廣場發表談話，言及孫中山之逝，數度哽咽乃至啜泣。她表示國父孫中山推翻滿清，創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」。

談到兩岸關係，鄭麗文提到2005年隨時任國民黨主席連戰訪問大陸，「成為49年之後第一個返回南京首都的國民黨主席」。鄭麗文說，時隔21年後，她再度來到中山陵，踏上了392階的台階，看到了象徵三民主義的三大平台、五權憲法的五小平台、392階，讓兩岸可以開始和解交流對話的九二共識，想到了當年總理（孫中山）遺訓的志業，兩岸還沒有癒合的傷口。

陸委會昨日回應批評，鄭麗文是用「遮遮掩掩」方式提起中華民國。陸委會並指，中共把孫中山定位為「中國革命先行者」，並自命為正統繼承人，完全未正視中華民國台灣存在迄今的事實。（特派記者鄭媁、廖士鋒、記者陳宥菘、謝守真）