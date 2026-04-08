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共軍大規模反腐下…首辦高幹培訓班 習近平：要懂法紀明規矩

中央社／ 台北8日電
4月8日上午，全軍高級幹部培訓班在國防大學開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開班式並發表重要講話。新華社記者 李剛 攝
4月8日上午，全軍高級幹部培訓班在國防大學開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開班式並發表重要講話。新華社記者 李剛 攝

共軍大規模反腐下，中共總書記習近平今天在共軍第1期高級幹部培訓班開班式上說，共軍高級幹部要「懂法紀、明規矩、知敬畏」，做到「遵守法規制度沒有特殊」。他還說，中共和共軍是在「與各種錯誤思想作風的鬥爭中」不斷發展壯大的。

新華社報導，中共解放軍第1期「全軍高級幹部培訓班」今天上午在國防大學舉行開班式，由中共中央軍委副主席張升民主持，並有培訓班學員、軍委機關各部門、軍隊駐北京有關單位主要負責人。同時以視訊方式，在共軍軍級以上單位設置分會場。

習近平在發表講話時除作上述表示外，並要求加強共軍幹部隊伍「革命性鍛造」，始終保持「人民軍隊純潔光榮」，以嶄新政治面貌迎接建軍100週年。

習近平說，要以「新時代中國特色社會主義思想」（即習近平思想）為指導，深入貫徹新時代強軍思想，「開展思想整風，深化政治整訓」。要認真學習中共的創新理論，掌握貫穿其中的馬克思主義立場觀點方法，以「理論上的清醒」保證「政治上的堅定」。

他強調，軍隊領導幹部特別是高級幹部，要帶頭嚴肅黨內政治生活，當好講真話的表率，涵養能容人的雅量，營造「說實情、建諍言、敢鬥爭」的濃厚氛圍。

習近平宣稱，中共是「始終代表最廣大人民根本利益」的馬克思主義政黨，「沒有任何自己的特殊利益，一切謀私貪腐的思想和行為，都與黨的性質宗旨格格不入」。

他又說，共軍各級幹部要「自覺擺正位置」，站穩群眾立場，克服一切脫離群眾的私心雜念。而高級幹部要帶頭恢復和弘揚「我黨我軍優良傳統」，「放下官架子、回歸革命軍人本色」，讓「新風正氣」在部隊更加充盈。

習近平強調，共軍高級幹部要「懂法紀、明規矩、知敬畏」，做到「法規制度面前人人平等，遵守法規制度沒有特殊，執行法規制度沒有例外」。而「我黨我軍是在與各種錯誤思想作風的鬥爭中不斷發展壯大的」。

北京 國防大學 共軍

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