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朱政騏涉共諜案…疑接觸統戰媒體？陸委會：已暫停駐台

中央社／ 台北8日電
陸委會。（本報系資料照）
陸委會。（本報系資料照）

前立委助理朱政騏涉入共諜案遭起訴，有媒體報導，朱政騏所接觸的對象為中共統戰媒體「海峽導報」新聞中心主任王煒。陸委會回應，海峽導報去年疑有違規情事，已被暫停來台駐點，未來也會加強要求駐點記者遵守法令。

自由時報今天報導，檢調查出，朱政騏利用職務之便，刺探並翻拍列為密級的立法院文件，再透過專用手機傳送給具有中共黨員身分的王姓男子，並收受人民幣2萬元（約新台幣9.26萬元）為報酬；據掌握，王男即中共對台統戰核心媒體「海峽導報」新聞中心主任王煒，過去藉由採訪之名，在台活動已逾10年。

針對此事，有媒體詢問陸委會關於中國官媒在台駐點人數，以及是否仍禁止「海峽導報」在台駐點等事宜。

陸委會今天下午以書面表示，疫情後針對陸媒記者來台駐點輪替，由主管機關文化部會同陸委會依規定採專案申請、個案評估許可方式，並透過移民署聯審會機制審查，目前維持既有7家11人陸媒記者在台駐點。

陸委會持續會同文化部加強要求駐點記者須確實遵守政府法令規範，不得從事與許可目的不符之活動，倘涉有違法情事，將依法嚴處。

陸委會指出，海峽導報隸屬「福建日報報業集團」，先前曾因發生介入台灣國內事務爭議，疑涉有違規違常情事，已非單純新聞媒體性質，政府已宣布自2025年起暫停該媒體來台駐點，至今未恢復該媒體來台駐點，也未接獲相關申請。

陸委會於2025年1月表示，海峽導報具有明顯從事對台統戰工作性質，該報社務委員林靖東曾經拿經費指示、捏造民調介入總統大選，已不是單純新聞媒體，因此暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團來台駐點。

立法院 中共 陸委會 共諜 朱政騏

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