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共軍東部戰區司令員：整治虛假備戰 催生打仗憂患

中央社／ 台北8日電

中共解放軍東部戰區司令員楊志斌今天發表署名文章說，要嚴肅整治「背離實戰導向的虛假備戰」，向「一切損害戰鬥力的頑瘴痼疾」開刀。同時必須深入糾治「和平積弊」，用當下全球軍事衝突頻發的活教材「催生打仗憂患」，堅決防治精神懈怠和思想麻痺。

中共中央黨校機關報「學習時報」今天發表楊志斌這篇題為「高質量推進作戰能力建設取得決定性進展」的文章，提到上述內容。

楊志斌首先強調，對黨（中共）忠誠是「解放軍的政治靈魂」，整訓鍛造越徹底，「作戰能力建設越托底（有依靠），強軍打贏越有底」。

他說，共軍必須增強「思想清理」的針對性、實效性，汲取「軍隊落馬高級幹部」嚴重違紀違法問題深刻教訓，「定準靶標、起底深挖」流毒積弊的思想沾染，真正「從靈魂深處剔除思想雜質、拔除錯誤觀念」、校正「三觀」偏差。

楊志斌還提到，軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。

他指出，「打仗先打假、治訓先治虛、求勝先求實」，共軍各級黨委必須把「戰鬥力」這個唯一的根本標準真正「立起來、落下去」，嚴肅整治「背離實戰導向的虛假備戰」，向「一切損害戰鬥力的頑瘴痼疾」開刀，推動備戰打仗「嚴起來、實起來」。

楊志斌提到，思想上的鏽蝕比槍炮的鏽蝕更可怕，必須深入糾治「和平積弊」，用當下國際局勢動盪、軍事衝突頻發的活教材，特別是現實軍事鬥爭的嚴峻性，催生「打仗憂患」，堅決防治精神懈怠和思想麻痺，始終保持「箭在弦上、引而待發」的高度戒備狀態。

他說，共軍要從「樹立和踐行正確政績觀」學習教育抓起，鮮明立起「有利於備戰打仗」的「工作導向、用人導向、政策導向、輿論導向」，引導各級「真想打仗的事情、真謀打仗的問題、真抓打仗的準備」。

中共 解放軍 共軍

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