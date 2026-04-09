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涵蓋民生 陸逾50城市調整公積金政策

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸首季超過五十個城市調整公積金政策，覆蓋租房、裝修、物業費、加裝電梯等。 本報資料照片
大陸首季超過五十個城市調整公積金政策，覆蓋租房、裝修、物業費、加裝電梯等。 本報資料照片

大陸多地今年以來持續優化公積金政策。據不完全統計，今年第一季大陸已有超過五十個城市調整，包括提高貸款額度、放寬貸款次數及拓寬提取用途，覆蓋租房、裝修、物業費、取暖費、加裝電梯及家庭互助等多場景。

澎湃新聞報導，二○二六年第一季，大陸全國已有超過五十個城市對住房公積金政策進行調整和優化，範圍涵蓋貸款額度、貸款次數限制以及提取使用場景的擴展。這些政策調整旨在降低居民購房門檻及住房成本，並拓寬公積金的使用用途。

易居研究院指出，自二○二六年「政府工作報告」提出「深化住房公積金制度改革」後，大陸各地迎來公積金政策密集調整期。今年第一季，包括山西太原、福建福州、遼寧瀋陽、四川遂寧、浙江杭州、甘肅蘭州、廣東深圳、四川成都、江蘇徐州、湖北武漢等城市均調整了公積金政策。

在貸款額度方面，上海、杭州等城市大幅提高家庭公積金貸款上限。上海首套住房貸款最高額度達人民幣二百四十萬元（含補充公積金），購買符合條件的綠色建築可上浮百分之十五，多孩家庭再上浮百分之二十，最高可達人民幣三百二十四萬元。

杭州家庭最高額度提高至人民幣一百八十萬元，各項上浮政策可疊加百分之七十，貸款上限最高可達人民幣三○六萬元。

成都自三月二十五日至十二月三十一日期間，繳存人新購住房申請公積金貸款時，若名下無未結清公積金貸款，即可提出申請，不受次數限制。

中指研究院指，住房公積金由於貸款利率低於商業貸款（首套五年以上貸款利率百分之二點六，二○二五年四季度新發放商業性個人住房貸款利率為百分之三點○六），多地提高貸款額度及支持首付款提取，有助降低居民購房成本，促進購房需求釋放。

上海易居研究院副院長嚴躍進表示，本輪政策調整的核心特徵，在於公積金正在突破傳統「購房專用」限制，轉向覆蓋居住全生命周期的「民生保障」工具。傳統公積金政策主要聚焦於刺激購房交易，而目前政策正轉向覆蓋居民「購、租、修、養」全居住生命周期的綜合性保障平台。

廣東 福建 上海

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