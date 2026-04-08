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應朝鮮外務省邀請 陸外交部：部長王毅9日起前往北韓訪問2天

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於4月9至10日應邀訪問北韓。（歐新社）
大陸外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於4月9至10日應邀訪問北韓。（歐新社）

大陸外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於4月9日至10日應邀訪問朝鮮（北韓）。路透3月報導曾指，大陸正透過加強互動鞏固與北韓關係，進而將北韓重新納入勢力範圍，而這些做法包括擴大貿易規模、重啟列車往來等跨境交通等。

大陸外交部8日下午舉行例行記者會，外交部發言人毛寧在會上宣布，應朝鮮外務省邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於4月9日至10日訪問朝鮮（北韓）。

針對王毅此訪問有關安排，毛寧表示，中朝兩國是山水相連的傳統友好鄰邦，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針。

毛寧強調，「王毅外長此訪是中朝雙方落實兩黨兩國最高領導人共識，推動雙邊關係發展的重要舉措。中方願同朝方一道加強戰略溝通，密切交往合作，推動中朝傳統友好合作關係不斷向前發展。」

同日，北韓國家通訊社「朝中社」8日亦報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅應朝鮮外務省邀請，將於9至10日訪問朝鮮（北韓）。

港媒《香港01》指出，大陸高層官員對上一次到北韓訪問是在2025年10月，大陸國務院總理李強到平壤參加勞動黨建黨80周年慶祝活動，期間曾與北韓領導人金正恩、內閣總理朴泰成舉行會談。

此前，中國大陸與北韓關係逐漸回暖，繼恢復北京至平壤雙向國際旅客列車後，北京至平壤直飛航班自3月30日起恢復通航。中國國航北京至平壤直飛航班（CA121）為每周一班，起價人民幣2,040元，飛行約1小時55分鐘抵達平壤順安國際機場。

中國國航北京至平壤航線自2020年因疫情暫停運作，此次時隔6年重啟；朝鮮高麗航空則於2023年8月恢復平壤至北京航線，每周2班。北京至平壤雙向國際旅客列車也已恢復運作，朝中加速擴大人員往來。中朝關係自去年9月金正恩赴北京出席大閱兵後開始回暖。

金正恩 李強 路透 王毅 北韓 中共

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