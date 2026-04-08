倡培育更多「中國服務」品牌 習近平：推動服務業「擴能提質」

大陸國家主席習近平近日就服務業發展作出重要指示稱，要突出需求牽引、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，並培育更多「中國服務」品牌。此前，路透指，北京當局今年來持續釋放政策重心調整訊號，將發展重點轉向服務業，並推動資源配置由交通、住房及工業基礎設施等傳統投資領域。

據新華社，中國大陸全國服務業大會7日至8日在北京以電視電話會議形式召開，會上傳達習近平指示。習近平指，中共十八大以來，大陸服務業規模穩步擴大，質效持續提升，在支撐產業升級、滿足民生需要、帶動就業擴容等方面發揮了重要作用。

習近平強調，新征程上，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，完整準確全面貫徹新發展理念，突出需求牽引、改革攻堅、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，促進生活性服務業高品質多樣化便利化發展，培育更多「中國服務」品牌，努力開創服務業高質量發展新局面。

大陸國務院總理李強在會上指，要自覺從戰略和全局的高度深化對服務業的認識，堅持擴能和提質並舉、發展和監管統籌，更好促進服務業優質高效發展，確保既充滿活力又健康有序。

李強指，要順應人口結構變化、消費結構升級和產業結構轉型趨勢，聚焦生產生活重點領域，分層分類推動服務業發展，不斷培育服務業新增長點，提升服務業數智化、標準化、融合化、國際化發展水準。

李強提到，要圍繞居民日常生活需要，促進基本需求類服務更加普惠優質。圍繞居民對高品質生活的追求，擴大升級類服務供給。圍繞居民多樣化消費需求，做精做細個性化服務。圍繞研發設計專業化、高端化，加快壯大科技服務。圍繞生產環節價值提升，大力發展先進製造服務。圍繞市場價值實現，著力提升配套專業服務水準。

李強強調，要以改革創新推動發展，兼顧「放得活」與「管得好」，擴大開放並強化政策支持，各地應加強協調配合。

大陸國務院副總理丁薛祥在總結講話中指，要推動科技服務與數智服務發展，促進製造業與服務業融合，同時做強物流、金融及商務服務，並推進全國統一大市場建設與服務業開放。

新華社指，大陸國家發展改革委、國家衛生健康委、市場監管總局、上海市、湖南省有關負責人作交流發言。各省、自治區、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團，中央和國家機關有關部門、有關人民團體，中央管理的金融機構、部分中央企業，中央軍委機關有關部門負責同志等參加會議。