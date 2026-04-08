快訊

美伊暫停火 …伊朗國會議長將率團談判 范斯領軍美方代表團

伊朗戰爭後未有油輪從中東抵台 中油：800萬桶原油這時陸續運來

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

倡培育更多「中國服務」品牌 習近平：推動服務業「擴能提質」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家主席習近平近日就服務業發展作出重要指示稱，要突出需求牽引、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，並培育更多「中國服務」品牌。（新華社）
大陸國家主席習近平近日就服務業發展作出重要指示稱，要突出需求牽引、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，並培育更多「中國服務」品牌。（新華社）

大陸國家主席習近平近日就服務業發展作出重要指示稱，要突出需求牽引、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，並培育更多「中國服務」品牌。此前，路透指，北京當局今年來持續釋放政策重心調整訊號，將發展重點轉向服務業，並推動資源配置由交通、住房及工業基礎設施等傳統投資領域。

據新華社，中國大陸全國服務業大會7日至8日在北京以電視電話會議形式召開，會上傳達習近平指示。習近平指，中共十八大以來，大陸服務業規模穩步擴大，質效持續提升，在支撐產業升級、滿足民生需要、帶動就業擴容等方面發揮了重要作用。

習近平強調，新征程上，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，完整準確全面貫徹新發展理念，突出需求牽引、改革攻堅、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，促進生活性服務業高品質多樣化便利化發展，培育更多「中國服務」品牌，努力開創服務業高質量發展新局面。

大陸國務院總理李強在會上指，要自覺從戰略和全局的高度深化對服務業的認識，堅持擴能和提質並舉、發展和監管統籌，更好促進服務業優質高效發展，確保既充滿活力又健康有序。

李強指，要順應人口結構變化、消費結構升級和產業結構轉型趨勢，聚焦生產生活重點領域，分層分類推動服務業發展，不斷培育服務業新增長點，提升服務業數智化、標準化、融合化、國際化發展水準。

李強提到，要圍繞居民日常生活需要，促進基本需求類服務更加普惠優質。圍繞居民對高品質生活的追求，擴大升級類服務供給。圍繞居民多樣化消費需求，做精做細個性化服務。圍繞研發設計專業化、高端化，加快壯大科技服務。圍繞生產環節價值提升，大力發展先進製造服務。圍繞市場價值實現，著力提升配套專業服務水準。

李強強調，要以改革創新推動發展，兼顧「放得活」與「管得好」，擴大開放並強化政策支持，各地應加強協調配合。

大陸國務院副總理丁薛祥在總結講話中指，要推動科技服務與數智服務發展，促進製造業與服務業融合，同時做強物流、金融及商務服務，並推進全國統一大市場建設與服務業開放。

新華社指，大陸國家發展改革委、國家衛生健康委、市場監管總局、上海市、湖南省有關負責人作交流發言。各省、自治區、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團，中央和國家機關有關部門、有關人民團體，中央管理的金融機構、部分中央企業，中央軍委機關有關部門負責同志等參加會議。

李強 新疆 服務業

延伸閱讀

習近平：深入實施服務業擴能提質行動 突出需求

北京新規 外國政府、個人損及大陸產供鏈將遭反制

越共總書記蘇林當選國家主席 習近平致電祝賀：共謀發展振興

李強通話澳洲總理：願進口澳方更多優質產品

相關新聞

應朝鮮外務省邀請 陸外交部：部長王毅9日起前往北韓訪問2天

大陸外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於4月9日至10日應邀訪問朝鮮（北韓）。路透3月報導曾指，大陸正透過加強互動鞏固與北韓關係，進而將北韓重新納入勢力範圍，而這些做法包括擴大貿易規模、重啟列車往來等跨境交通等。

種下和平種子？「自由中國」與烏克蘭的反共歷史

你知道遠在地球兩端的台灣和烏克蘭，曾在冷戰期間因為「反共抗俄」而有過互動嗎？

陸委會稱陸生來台受限陸方「已讀不回」 國台辦用「8個字」回應

針對陸委會近期關於大陸學生來台受限的說法，大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日回應，民進黨當局多年來對兩岸教育交流橫加阻撓，不僅設置多種不合理限制，打壓大陸學生來台就學，也對赴大陸交流的台灣教育工作者施加壓力，嚴重損害兩岸教育合作的正常展開。她強調，陸委會指稱大陸政策造成陸生新生來台為0的說法，是「顛倒黑白、造謠抹黑」。

台灣未列美專利藥關稅優惠 國台辦：以經濟為代價換不來任何憐憫

美國將針對進口藥品課徵高額關稅，總統川普2日簽署行政命令，列出的關稅優惠國中並未提到台灣。對此，大陸國台辦表示，美國永遠奉行「美國優先」，關心的只有自身利益。民進黨當局一味妥協討好，以台灣經濟為代價，「換不來任何憐憫」。

越共總書記蘇林當選國家主席 習近平致電祝賀：共謀發展振興

越南國會7日以495比0的票數，全數通過越共總書記蘇林兼任國家主席，打破集體領導傳統。央視報導，中共中央總書記、大陸國家主席習近平當日致電蘇林表示祝賀，習近平說，願與蘇林一道共謀發展振興，引領中越命運共同體建設持續向前邁進，不斷壯大各自社會主義事業。

倡培育更多「中國服務」品牌 習近平：推動服務業「擴能提質」

大陸國家主席習近平近日就服務業發展作出重要指示稱，要突出需求牽引、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，並培育更多「中國服務」品牌。此前，路透指，北京當局今年來持續釋放政策重心調整訊號，將發展重點轉向服務業，並推動資源配置由交通、住房及工業基礎設施等傳統投資領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。