習近平：深入實施服務業擴能提質行動 突出需求

新華社報導，中共總書記習近平近日就服務業發展作出指示，指要突出需求牽引、改革攻堅、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，培育更多「中國服務」品牌。

新華社8日報導，中國全國服務業大會7日至8日在北京以電視電話會議形式召開，會上傳達了習近平的指示。

報導表示，習近平指出，中國服務業規模穩步擴大，質效持續提升，在支撐產業升級、滿足民生需要、帶動就業擴容等方面發揮了重要作用。

習近平強調，要突出需求牽引、改革攻堅、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，促進生活性服務業高品質多樣化便利化發展，培育更多「中國服務」品牌，努力開創服務業高質量發展新局面。

中國國務院總理李強出席會議並發表講話。李強表示，要從戰略和全局的高度深化對服務業的認識，順應人口結構變化、消費結構升級和產業結構轉型趨勢，聚焦生產生活重點領域，分層分類推動服務業發展。

李強表示，要圍繞居民日常生活需要、對高品質生活及多樣化消費的追求，促進基本需求類服務更加普惠優質，擴大升級類服務供給，加快壯大科技服務，著力提升配套專業服務水平。對服務業發展既「放得活」又「管得好」，積極擴大開放。

中國國務院副總理丁薛祥在總結講話中表示，要大力發展科技服務，加強數位服務，推動製造業和服務業融合發展。注重降本增效，做強做優現代物流、金融、商務服務。促進日常生活服務更加便捷、文旅體等服務創新發展。縱深推進全國統一大市場建設，擴大服務業制度型開放。

報導表示，中國國家發展改革委、國家衛生健康委、市場監管總局、上海市、湖南省有關負責人作交流發言。各省、自治區、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團，中央和國家機關有關部門、有關人民團體，中央管理的金融機構、部分中央企業，中央軍委機關有關部門負責人等參加會議。