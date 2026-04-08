賴總統稱美國成台灣最大投資地 陸國台辦舉「3項數據」回應

賴清德總統近日表示，2010年台灣對外投資高達83.8%在中國，但去年已降至約3.7%，如今美國成為台灣最大對外投資目的地與出口市場，台美經貿持續深化。對此，大陸國台辦8日表示，賴政府出於一黨政治之私對美輸誠，試圖推動兩岸「脫鉤斷鏈」，其所謂「深化台美合作、維護全球供應鏈安全」本質是「倚美賣台」，破壞兩岸經濟聯繫的圖謀不得人心。

國台辦發言人朱鳳蓮8日上午在記者會時回應，賴清德當局出於一黨政治私利，不斷對美輸誠，企圖推動兩岸「脫鉤斷鏈」，損害島內產業和民眾利益福祉。其「大言不慚所說的『與美深化合作，維護全球供應鏈安全』，本質上是『倚美賣台』，更加暴露其為了『倚外謀獨』而處心積慮、不擇手段。」

朱鳳蓮提到，據大陸海關總署統計，今年前2個月，兩岸貿易總額保持穩定增長勢頭，達525.40億美元，其中大陸對台出口增長28.1%，大陸自台進口增長19%。

朱鳳蓮強調，上述這些充分說明兩岸經濟脫不了鉤、斷不了鏈，深化兩岸融合發展符合兩岸同胞共同利益和市場規律。「賴清德當局破壞兩岸經濟聯繫的圖謀不得人心，不會得逞。」

賴總統此前於3月31日接見「全球台灣研究中心」（GTI）媒體訪問團時表示，「和平無價，戰爭沒有贏家」，對和平要有理想，不能有幻想，也堅信和平必須靠實力才能獲得，以及自助人助的精神，因此台灣正積極強化國防能力、推動國防改革，並提升全社會防衛韌性。賴總統重申，政府提出8年400億美元的國防特別預算規畫，加強裝備的籌獲，打造「台灣之盾」。

賴總統提到，2010年台灣對外投資有高達83.8%在中國，但是在去年已降到約3.7%。如今美國已經成為台灣最大對外投資目的地，也是台灣最大出口市場，台美不僅持續深化經貿關係，也在科技創新和產業發展上擴大合作交流。

賴總統還說，今年台灣和美國陸續簽訂「對等貿易協定」（ART）及雙邊投資協定，也簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，可預期在台美雙方共同努力下，將創造互惠共榮的未來，也為世界帶來更多貢獻。