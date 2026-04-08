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陸委會稱陸生來台受限陸方「已讀不回」 國台辦用「8個字」回應

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖／截自中國網直播
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖／截自中國網直播

針對陸委會近期關於大陸學生來台受限的說法，大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日回應，民進黨當局多年來對兩岸教育交流橫加阻撓，不僅設置多種不合理限制，打壓大陸學生來台就學，也對赴大陸交流的台灣教育工作者施加壓力，嚴重損害兩岸教育合作的正常展開。她強調，陸委會指稱大陸政策造成陸生新生來台為0的說法，是「顛倒黑白、造謠抹黑」。

國台辦8日上午舉行的例行記者會上，針對陸媒問及，近期，陸委會呼籲大陸方面解除自2020年4月起片面設置的限制，恢復大陸學生來台攻讀學位，稱其向來歡迎陸生赴台，因大陸政策限制，連續5年陸生新生來台為0，目前在台剩餘學位生已大幅減少，請問對此有何評論？

朱鳳蓮表示，這種說法純屬「顛倒黑白、造謠抹黑」。近年來，民進黨當局對兩岸交流橫加阻撓，更無視台灣教育界和青年學生參與兩岸交流的強烈意願，對兩岸教育交流合作極盡限控、打壓。

朱鳳蓮稱，一方面，民進黨當局禁止大專院校與暨南大學、北京航空航天大學等10所大學交流合作，以各種名目阻撓兩岸大中小學教育交流合作，對大陸學生赴台就讀設置多種不合理限制、採取多種「不公平對待」等。另方面，民進黨當局對一些來大陸交流的台灣大學校長、院長、教師「查水表」、砍經費、卡項目，加大「綠色恐怖」。

朱鳳蓮認為，這些政治操弄嚴重損害兩岸教育交流的正常展開。「奉勸民進黨當局多傾聽島內民心民意，少操弄甩鍋卸責的伎倆。」

3月31日，我陸委會在社群平台發文表示，依據移民署統計，2024年尚有2,296名陸生來台研修，而2025年計有3,551名研修陸生來台，成長近55%，教育部海基會及本會也持續與各校合作，關懷陸生同學在台學習生活狀況。

但陸委會也提到，這5年來台就學的陸生新生人數為0，我方教育部持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，盼能早日恢復陸生來台就學，遺憾的是，陸方迄今仍無正面回應。強調陸生來台就讀學位，停滯在陸方的「已讀不回」，「是誰在擋交流？」

陸委會還強調，兩岸交流應「去政治化」、「去風險化」，再次呼籲陸方儘速解除片面設定的限制，恢復陸生來台就讀學位，讓民間交流回歸單純化。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日稱，民進黨多年來對兩岸教育交流橫加阻撓，不僅設置多種不合理限制，打壓大陸學生來台就學，嚴重損害兩岸教育合作的正常展開。她說，陸委會指稱大陸政策造成陸生新生來台為0的說法，是「顛倒黑白、造謠抹黑」。圖為國台辦大門。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日稱，民進黨多年來對兩岸教育交流橫加阻撓，不僅設置多種不合理限制，打壓大陸學生來台就學，嚴重損害兩岸教育合作的正常展開。她說，陸委會指稱大陸政策造成陸生新生來台為0的說法，是「顛倒黑白、造謠抹黑」。圖為國台辦大門。（記者廖士鋒／攝影）

教育部 海基會 民進黨 國台辦

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