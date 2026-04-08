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台灣未列美專利藥關稅優惠 國台辦：以經濟為代價換不來任何憐憫

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國將針對進口藥品課徵高額關稅，總統川普2日簽署行政命令，列出的關稅優惠國中並未提到台灣。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，美國奉行「美國優先」，只關心自身利益。民進黨當局一味妥協討好，以台灣經濟為代價「換不來任何憐憫」。圖／截自中國網直播
美國將針對進口藥品課徵高額關稅，總統川普2日簽署行政命令，列出的關稅優惠國中並未提到台灣。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，美國奉行「美國優先」，只關心自身利益。民進黨當局一味妥協討好，以台灣經濟為代價「換不來任何憐憫」。圖／截自中國網直播

美國將針對進口藥品課徵高額關稅，總統川普2日簽署行政命令，列出的關稅優惠國中並未提到台灣。對此，大陸國台辦表示，美國永遠奉行「美國優先」，關心的只有自身利益。民進黨當局一味妥協討好，以台灣經濟為代價，「換不來任何憐憫」。

在大陸國台辦8日上午的記者會上，發言人朱鳳蓮對上述消息指出，美國永遠奉行「美國優先」，關心的只有「美國利益」。越來越多的事實讓台灣民眾認識到，美國的強取豪奪不會講什麼道理，「民進黨當局的奴顏婢膝換不來任何憐憫」。

朱鳳蓮接著說，民進黨當局所謂的「優惠待遇」，實際上就是美國對台灣的霸凌壓榨，「是民進黨當局以台灣經濟為代價的獻媚輸誠，包藏的是民進黨『倚美謀獨』的禍心」。

此前，川普2日簽署行政命令，在美國1962年貿易擴張法第232條規定之下，美國向進口藥品和原料課徵100%的關稅，預計針對大型藥品公司在120天之後生效、針對小型藥品公司則預計180天之後生效。

白宮指出，若有與美國簽署貿易協議，部分國家可取得優惠稅率，包括來自歐盟、日本、南韓、瑞士和列支敦斯登的進口藥品擬被課徵15%的關稅；來自英國的進口藥品，在美英藥品協議之下，部分藥品公司擬被課徵較低的稅率：與美國衛生及公共服務部簽署最惠國定價協議，並與商務部簽署在地製造協議的企業在2029年1月20日之前可獲得零關稅待遇。

我國行政院先前稱，我方在台美所簽署的投資MOU中，已針對藥品部分成功爭取到相關優惠待遇，稱美國最新公布的行政命令，是針對即將對進口到美國的「專利藥」，「學名藥」則暫時豁免。

但在白宮公布的事實清單（fact sheet）中，優惠國名單裡並未提到台灣。

另，針對我國農業部稱，對於台灣承諾對美國農產品不加徵特別防衛措施（SSG）關稅，評估對台灣產業影響有限。對此朱鳳蓮批評，面對美國的經濟霸凌，民進黨當局一味妥協退讓、討好獻媚，任由其予取予求，把台灣變成美國農產品的傾銷地，勢必嚴重衝擊台灣農產品市場，影響台灣農漁業者的收入，必然會引發島內農業界和消費者的擔憂。

朱鳳蓮說，「民進黨當局『跪美賣台』毫無底線，損害的是台灣民眾的利益，犧牲的是台灣農業的未來。」

美國 民進黨 川普

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