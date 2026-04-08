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全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

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鄭麗文訪陸10日將見習近平？ 陸國台辦：兩岸事宜「家裡人」協商

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日上午表示，高度重視國民黨主席鄭麗文率訪問團來訪，將妥善安排行程，並重申兩岸同屬一個中國，兩岸事宜應由「家裡人」商量，此行順應島內主流民意，有助推動兩岸關係和平發展及保障台灣同胞福祉。圖／截自中國網直播
大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日上午表示，高度重視國民黨主席鄭麗文率訪問團來訪，將妥善安排行程，並重申兩岸同屬一個中國，兩岸事宜應由「家裡人」商量，此行順應島內主流民意，有助推動兩岸關係和平發展及保障台灣同胞福祉。圖／截自中國網直播

國民黨主席鄭麗文4月7日至12日訪問中國大陸，外界關注「鄭習會」可能的安排。大陸國台辦8日表示，高度重視鄭麗文率中國國民黨訪問團來訪，將妥善安排行程，並重申兩岸同屬一個中國，兩岸事宜應由「家裡人」商量，此行順應島內主流民意，有助推動兩岸關係和平發展及保障台灣同胞福祉。

朱鳳蓮8日上午主持國台辦例行記者會時，有記者問及鄭麗文率團訪陸，此前國台辦表示「兩岸事宜是家裡事，應由家裡人商量」。對此，陸委會指出，大陸的說法凸顯其「反介入」及「兩岸問題內政化」意圖，對此有何評論？

朱鳳蓮表示，「兩岸同屬一個中國，都是中國人，是一家人」，兩岸事宜應由兩岸同胞商量，且兩岸同胞有充分智慧和能力解決問題。她指出，大陸願在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體及人士一道，推動兩岸關係和平發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。朱鳳蓮並批評，民進黨當局出於「台獨」私利，污衊抹黑不得人心。

另有陸媒提問，據YouTube民調顯示，有60%網民認為鄭麗文此行對今年藍營縣市長選舉有正面加分效應。朱鳳蓮稱，鄭麗文率團訪問大陸，在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上展開對話交流，順應島內追求發展、交流與合作的主流民意，對推動兩岸關係和平發展、維護台灣同胞利益福祉具有重要意義，也會得到台灣民眾肯定與支持。

針對鄭麗文此行，行程涵蓋上海、南京和北京。本報此前獨家報導，鄭麗文預計於10日在北京會見中共總書記習近平。對此，記者會最後有台媒提問是否可證實相關消息，朱鳳蓮回應，大陸高度重視鄭麗文主席率中國國民黨訪問團來訪，對訪問團在江蘇、上海、北京期間的各項行程，會妥善做好活動安排。

鄭麗文7日抵達上海後，隨即轉赴南京，當日晚間接受中共中央台辦主任宋濤宴請。8日上午，鄭麗文一行前往中山陵拜謁，並於謁陵後發表講話，隨後將與江蘇省委書記信長星會面。此外，8日下午，鄭麗文還將搭乘高鐵返回上海，參觀美團上海濱江工業區，並在晚間與上海市委書記陳吉寧會面。

國民黨主席鄭麗文7日啟程訪問中國大陸，外界關注「鄭習會」是否登場。圖／本報系資料照
國民黨主席鄭麗文7日啟程訪問中國大陸，外界關注「鄭習會」是否登場。圖／本報系資料照

上海 中國人 台獨

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