港府高層列出香港維安四大風險 外部敵對勢力居首

香港保安局局長鄧炳強表示，在維護國家安全問題上，香港仍然面對四大風險，依次是外部敵對勢力、潛逃者、本土恐怖主義及「軟對抗」。

星島日報今天刊登對鄧炳強的專訪，他在訪問中詳細剖析了香港的維安問題。

他說，香港國安法公布實施後，本地已實現由亂到治、由治及興，但維安的「鬥爭」從未停止，香港仍面對外部敵對勢力、潛逃者、本土恐怖主義及「軟對抗」四大風險，保安局和轄下紀律（執法）部隊會切實履行維安的憲制責任。

他批評外部敵對勢力持續抹黑和侵害香港，例如面對香港法庭依法判刑時，採取雙重標準，對香港加以指控，企圖抹黑。

他又說，目前有29名涉嫌違反香港國安法等相關法令的潛逃者被通緝，他們在境外持續宣揚「港獨」、鼓吹制裁、勾結外部勢力。

他說，針對潛逃者，局方已採取一系列反制措施，包括撤銷護照及本地專業資格、凍結資產、禁止他人與其合作如經營業務，並敦促潛逃者盡快回港自首。

至於本土恐怖主義，他說，部分受「黑暴」思想影響的年輕人經常想以暴力製造恐慌，不惜危害其他市民，以宣揚他們違法的行為，這方面不能忽視。

他補充，「軟對抗」也要防範，有外國代理人在本地利用社會議題散播假消息，打算煽動市民對北京中央政府及港府的仇恨。

鄧炳強在訪問中公布，香港國安法施行至今，有389人因為涉及相關法律而被捕，當中208人被檢控、179人被定罪，包括被判囚20年的壹傳媒集團創辦人黎智英。

此外，執法部門透過國家安全熱線接獲約120萬條相關訊息。